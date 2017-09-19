В Елецком районе обеспечили жильем всех ветеранов войны и вдов погибших

В очереди никого не осталось

Как сообщили в администрации Елецкого района, среди ветеранов и вдов участников Великой Отечественной войны, кто стоял на учёте нуждающихся в улучшении жилищных условий, все обеспечены жильём.



В 2017 году два ветерана и четыре вдовы участников Великой Отечественной войны отпраздновали новоселья или улучшили жилищные условия.

