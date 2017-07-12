Происшествия

сегодня, 08:01

25-летняя мотоциклистка врезалась в дорожное ограждение

639
#авария #ДТП
25-летняя мотоциклистка врезалась в дорожное ограждение

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области было зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал 1 человек.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 11 июля в Задонском районе на автодороге «Дон» 25-летняя мотоциклистка не справилась с управлением и допустила наезд на дорожное ограждение. С различными травмами она была госпитализирована.

За прошедшие сутки на территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 1502 нарушения ПДД, в том числе – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 7, неиспользование ремней безопасности – 71, превышение скорости – 1050, зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 48.

639
#авария #ДТП

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Липчане собрали подписи против Парка миниатюр
#протест #парк
Липчане собрали подписи против Парка миниатюр

6 минут назад

Общество
Липчанин добрался до Владивостока на «перекладных»
#Сапрыкин #путешествие
13
Липчанин добрался до Владивостока на «перекладных»

вчера, 21:42

Общество
На улице Кривенкова провалился асфальт
#дороги
19
На улице Кривенкова провалился асфальт

вчера, 21:02

Общество
Липецкая вечЁрка: новая база отдыха, новый вице-мэр и новая система платы за ЖКХ
#обзор #события #вечЁрка
3
Липецкая вечЁрка: новая база отдыха, новый вице-мэр и новая система платы за ЖКХ

вчера, 18:28

Общество
Ремонт улицы Советской входит в завершающую стадию
#дорожные работы
16
Ремонт улицы Советской входит в завершающую стадию

вчера, 17:26

Общество
Липецкие педагоги приняли участие в межрегиональном исследовании
#образование
Липецкие педагоги приняли участие в межрегиональном исследовании

вчера, 16:52

Общество