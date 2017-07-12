25-летняя мотоциклистка врезалась в дорожное ограждение

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области было зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал 1 человек.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 11 июля в Задонском районе на автодороге «Дон» 25-летняя мотоциклистка не справилась с управлением и допустила наезд на дорожное ограждение. С различными травмами она была госпитализирована.

За прошедшие сутки на территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 1502 нарушения ПДД, в том числе – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 7, неиспользование ремней безопасности – 71, превышение скорости – 1050, зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 48.