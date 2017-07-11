Неблагополучную мать лишили детей

Дама, лишившаяся ребятишек, ждет третьего ребенка.

В Правобережном районном отделе на исполнении находилось исполнительное производство о возложении обязанности на органы опеки (попечительства) и охраны прав детства администрации Липецка по устройству двух несовершеннолетних детей 2014 и 2015 года рождения.

Как сообщили в пресс-службе УФССП по Липецкой области, альчик 2015г.р. и девочка 2014г.р.(инвалид) проживали с матерью, лишенной родительских прав, в небольшой комнате в общежитии с неблагоприятными условиями для жизни: комната, давно требующая ремонта, кругом грязь, беспорядок, детские продукты питания отсутствовали. Мать неоднократно оставляла малюток в комнате одних, заперев их на замок. В присутствии сотрудников службы судебных приставов и органов опеки мать вела себя очень агрессивно, кидалась предметами посуды, дети находились на холодном полу почти без одежды. В связи с тем, что женщина беременная очередным ребенком, применение специальных средств в отношении нее было недопустимым, несмотря на ее агрессивное поведение и возможность причинения вреда, находившимся при ней детям.

- Учитывая сложную ситуацию приставы-исполнители и сотрудники органов опеки смогли грамотно отвлечь детей и передать их для осмотра прибывшим медикам. Благодаря слаженным и оперативным действиям приставов –исполнителей и сотрудников органов опеки после осмотра врачей малыши переданы органам опеки (попечительства) и охраны прав детства администрации г.Липецка для их дальнейшего устройства в соответствующие учреждения, сообщили в УФССП.

