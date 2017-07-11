Общество

сегодня, 11:55

Неблагополучную мать лишили детей

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#Приставы #родительские права.
Неблагополучную мать лишили детей

Дама, лишившаяся ребятишек, ждет третьего ребенка.

В Правобережном районном отделе на исполнении находилось исполнительное производство о возложении обязанности на органы опеки (попечительства) и охраны прав детства администрации Липецка по устройству двух несовершеннолетних детей 2014 и 2015 года рождения.

Как сообщили в пресс-службе УФССП по Липецкой области, альчик 2015г.р. и девочка 2014г.р.(инвалид) проживали с матерью, лишенной родительских прав, в небольшой комнате в общежитии с неблагоприятными условиями для жизни: комната, давно требующая ремонта, кругом грязь, беспорядок, детские продукты питания отсутствовали. Мать неоднократно оставляла малюток в комнате одних, заперев их на замок. В присутствии сотрудников службы судебных приставов и органов опеки мать вела себя очень агрессивно, кидалась предметами посуды, дети находились на холодном полу почти без одежды. В связи с тем, что женщина беременная очередным ребенком, применение специальных средств в отношении нее было недопустимым, несмотря на ее агрессивное поведение и возможность причинения вреда, находившимся при ней детям.

- Учитывая сложную ситуацию приставы-исполнители и сотрудники органов опеки  смогли грамотно отвлечь детей и передать их для осмотра прибывшим медикам. Благодаря слаженным  и оперативным действиям приставов –исполнителей и сотрудников органов опеки после осмотра врачей малыши переданы органам опеки (попечительства) и охраны прав детства администрации г.Липецка для их дальнейшего устройства в соответствующие учреждения, сообщили в УФССП.

 

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#Приставы #родительские права.

Комментарии (3)

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Екатерина

44 минуты назад
****, а вот льгот ей как раз и не видать. Раз детей отобрали она автоматом теряет статус многодетной.
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АННА

57 минут назад
господи...ну она так и будет рожать! Бедные дети.. А нашему "гуманному" гос-ву плевать на такую проблему.Дети от таких "мамаш" по детским домам,они плодятся , детки страдают,больные и голодные,а СТЕРИЛИЗАЦИЮ этим тварям делать нельзя-не гуманно..
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****

58 минут назад
Забрали?Она еще нарожает!И получит все льготы!И будет бить себя кулаком в грудь,размазывая пьяные слезы-как она своих детей любит!И пьет она не больше других!И все кругом виноваты!
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