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Происшествия
В Ельце закладчик выдавал себя за фотографа, но в сумке для техники развозил наркотики
Происшествия
На трассе «Дон» под колесами автомобиля погиб пешеход
Происшествия
На 12 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Автодор предупреждает липчан о мокром снеге, который ночью накроет трассу М-4
Общество
Читать все
Общество
319
28 минут назад

Автодор предупреждает липчан о мокром снеге, который ночью накроет трассу М-4

Водителям советуют уже сейчас установить зимнюю резину.

Автодор предупредил, что ночью на трассе М-4 вероятно затруднение движения из-за мокрого снега.

По прогнозу ведомства, снег выпадет на территории Московской, Тульской, Липецкой, Воронежской и Ростовской областей.

Водителей призывают к осторожности, соблюдению скоростного режима и дистанции, и советуют по возможности уже сейчас «переобуть» свои автомобили в зимнюю резину.

Темнота, скользкая из-за первого снега дорога и летние шины – гремучая смесь, которая может привести к аварии.
Мокрый снег
непогода
М-4
Автодор
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