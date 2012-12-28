Общество
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28 минут назад
Автодор предупреждает липчан о мокром снеге, который ночью накроет трассу М-4
Водителям советуют уже сейчас установить зимнюю резину.
По прогнозу ведомства, снег выпадет на территории Московской, Тульской, Липецкой, Воронежской и Ростовской областей.
Водителей призывают к осторожности, соблюдению скоростного режима и дистанции, и советуют по возможности уже сейчас «переобуть» свои автомобили в зимнюю резину.
Темнота, скользкая из-за первого снега дорога и летние шины – гремучая смесь, которая может привести к аварии.
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