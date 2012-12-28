Автодор предупреждает липчан о мокром снеге, который ночью накроет трассу М-4

Водителям советуют уже сейчас установить зимнюю резину.

Автодор предупредил, что ночью на трассе М-4 вероятно затруднение движения из-за мокрого снега.По прогнозу ведомства, снег выпадет на территории Московской, Тульской, Липецкой, Воронежской и Ростовской областей.Водителей призывают к осторожности, соблюдению скоростного режима и дистанции, и советуют по возможности уже сейчас «переобуть» свои автомобили в зимнюю резину.Темнота, скользкая из-за первого снега дорога и летние шины – гремучая смесь, которая может привести к аварии.