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сегодня, 10:38
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«Фольксваген» снес ограждение на площади Победы

За три дня на дорогах Липецкой области два человека погибли и 13 — получили травмы. 

13 октября в Липецке на площади Победы 48-летний водитель «Фольксвагена» не справился с управлением и автомобиль врезался в дорожное ограждение. В этой аварии пострадали водитель и два его пассажира. Все трое  госпитализированы.

Днем ранее на дорогах области погибли два пешехода: в Липецке — пожилая женщина, а в Становлянском районе на трассе «Дон» 41-летний мужчина. По предварительным данным, его сбил 20-летний водитель «Хендая».

11 октября в Становлянском районе на трассе «Дон» 42-летний водитель не справился с управлением, съехал с дороги, и машина перевернулась. С травмой водителя госпитализировали.

В тот же день в Липецке на трассе «Орел – Тамбов столкнулись автомобили «Дэу» под управлением 77-летнего мужчины и «Шевроле» с 46-летним водителем, который получил травмы, и после оказания помощи был отпущен.

12 октября в Липецке на Боевом проезде столкнулись «Рено» и 17-летний парень на электросамокате. С травмами юношу госпитализировали.
В Воловском районе на дороге Волово – Захаровка – Александровка столкнулись «ВАЗ-2115»  под управлением 37-летнего водителя и грузовик «КамАЗ»  с 47-летним мужчиной за рулем. Водителя «ВАЗа» доставили в больницу.

В Задонском районе на дороге Хмелинец – Колесово 16-летний мотоциклист врезался в стоящий грузовик «ДАФ. Подростка с травмами доставили в больницу.

За прошедшие трое суток на территории Липецкой области автоинспекторы выявили 6751 нарушение ПДД.


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Комментарии (7)

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Сначала новые
Крылов
8 минут назад
На Площади Победы пора ограждения ставить с мягкой обивкой. Это местная игра такая - снеси ограждение на Площади.
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В
10 минут назад
77 лет за рулем ! Ну да ,мы берем пример с Запада ,там до ста лет старушки водят автомобили ! Вообще потолок должен быть ,до 70 лет и отбирать права !
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Предлагаю ,
15 минут назад
лечить дорожных летчиков за свой счет !
Ответить
Да
17 минут назад
Как часто звучит - "не справился с управлением"... Пьяные или обдолбанные за рулём? Почему дали права тем, кто не умеет ездить?
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Инструктор по вождению
38 минут назад
Нормально он припарковался :)
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Логик
сегодня, 10:48
Зато сколько денег тратится на эти ограждения, которые не ограждают.
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1
сегодня, 10:45
Нормально дал угла
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