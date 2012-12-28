Происшествия
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«Фольксваген» снес ограждение на площади Победы
За три дня на дорогах Липецкой области два человека погибли и 13 — получили травмы.
Днем ранее на дорогах области погибли два пешехода: в Липецке — пожилая женщина, а в Становлянском районе на трассе «Дон» 41-летний мужчина. По предварительным данным, его сбил 20-летний водитель «Хендая».
11 октября в Становлянском районе на трассе «Дон» 42-летний водитель не справился с управлением, съехал с дороги, и машина перевернулась. С травмой водителя госпитализировали.
В тот же день в Липецке на трассе «Орел – Тамбов столкнулись автомобили «Дэу» под управлением 77-летнего мужчины и «Шевроле» с 46-летним водителем, который получил травмы, и после оказания помощи был отпущен.
12 октября в Липецке на Боевом проезде столкнулись «Рено» и 17-летний парень на электросамокате. С травмами юношу госпитализировали.
В Воловском районе на дороге Волово – Захаровка – Александровка столкнулись «ВАЗ-2115» под управлением 37-летнего водителя и грузовик «КамАЗ» с 47-летним мужчиной за рулем. Водителя «ВАЗа» доставили в больницу.
В Задонском районе на дороге Хмелинец – Колесово 16-летний мотоциклист врезался в стоящий грузовик «ДАФ. Подростка с травмами доставили в больницу.
За прошедшие трое суток на территории Липецкой области автоинспекторы выявили 6751 нарушение ПДД.
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