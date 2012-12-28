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сегодня, 09:00
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95% замороженного картофеля в стране — липецкого производства

В воскресенье, 13 октября отмечается День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. 

В Липецкой области сельское хозяйство специализируется на возделывании зерновых и масличных культур, сахарной свеклы, картофеля, плодов, овощей открытого и защищенного грунта, на производстве мяса, молока, яиц. В структуре валового регионального продукта оно занимает 10%. 

Всего в секторе сельского хозяйства региона работают 53,6 тысячи человек, или 9,5% от общей численности занятых в экономике области. В 2023 году хозяйствами всех категорий произведено продукции сельского хозяйства на сумму 199,1 миллиарда рублей в действующих ценах, в том числе продукции растениеводства на сумму 138,3 миллиарда рублей, животноводства — 60,8 миллиарда рублей. На долю сельскохозяйственных организаций в 2023 году приходилось 78,5% сельхозпродукции, в хозяйствах населения производилось 12,1, в крестьянских (фермерских) хозяйствах и индивидуальными предпринимателями — 9,4% сельхозпродукции. 

Основным направлением в агропромышленном комплексе Липецкой области является растениеводство. В 2023 году было собрано 3,7 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур, подсолнечника — 426,1 тысячи тонн (в весе после доработки). Картофеля выращено 499,5 тысячи тонн — на 30% больше, чем годом ранее. Липецкая область остается на первом месте в стране по производству овощей закрытого грунта. Валовой сбор овощей в теплицах с круглогодичным циклом выращивания в 2023 году составил 149 тысяч тонн.

Поголовье свиней увеличилось в Липецкой области в прошлом году на 26%, птицы в сельхозорганизациях — на 7,5%. Молока произведено 316,6 тысячи тонн, на 6,7% увеличилась продуктивность дойного стада — надой на одну корову в сельхозорганизациях достиг 8767 кг молока. В 2023 году производство скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий составило 365,2 тысячи тонн. На каждого жителя региона было произведено 256 кг мяса в убойном весе, молока — 282 кг, яиц — 759 штук.

По итогам января-августа 2024 года объем производства сельхозпродукции в действующих ценах составил 103,1 миллиарда рублей, или на 1,4% больше прошлогоднего. Увеличилось производство основных продуктов животноводства: скота и птицы на убой (в живом весе) на 15,8%, молока — на 2,8%. В расчете на душу населения произведено 187 кг мяса в убойном весе, молока — 193 кг, яиц — 518 штук. Сельскохозяйственные организации реализовали больше соответствующего периода прошлого года картофеля на 27%, зерна — на 16%, скота и птицы (в живом весе) — на 15%, молока — на 5%, яиц — на 2%. 

Липецкая область — безусловный лидер по производству переработанного и консервированного картофеля. Треть картофеля в стране перерабатывается именно у нас. За 8 месяцев 2024 года в области его произведено 109,3 тысячи тонн. А если брать замороженный картофель, то доля липецкого составляет 95%, сообщает Липецкстат. 

сельское хозяйство
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Комментарии (19)

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Как гость
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Сначала новые
Вова
12 минут назад
Всю картошку скупили, а нам горох по полтосу.
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бюджетник
сегодня, 12:16
Как же нам повезло,едим чипсы с красной икрой..., Илитная еда для нищебродов ...
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Любитель чипсов
сегодня, 12:21
Самые вкусные чипсы, это с паприкой, а не с икрой, вовсе!
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Думаю
сегодня, 12:08
Это прорыв, а вот когда начнём свои трактора выпускать на ЛТЗ вобще 100 процентов будет
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Бабка Первая
сегодня, 11:21
Молодцы наши аграрии. Спасибо им.
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Даа
сегодня, 11:10
Только чипсы стали очень дорогие, покупаем как деликатес раз в месяц полакомиться
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не-а чё
сегодня, 10:46
Просто 95% картофеля,замораживают в лип.обл.,везя его со всех регионов.
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WiFry
сегодня, 12:19
Потому что лучше нас картофель никто не заморозит!
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Гость
сегодня, 10:44
Всего произвели до хрена. Только в магазинах нашего ни чего нет. Ни картофеля, ни огурцов, ни помидоров и многого другого. Только в новостях один треп.
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Люблю статистику и цифры
сегодня, 12:23
Только жаль, что верить им нельзя.
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988
сегодня, 10:34
"В расчете на душу населения произведено...." - а что, все, что произведено продается среди этих "душ"? в другие области/МСК и прочее совсем-совсем ничего не вывозят? Вот и получается "средняя температура по больнице", как в том анекдоте
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Так, к слову
сегодня, 12:30
Душу нужно кормить вовсе не через брюхо!
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Александр Н.
сегодня, 10:33
На уменьшение цен это не сказывается, вот такой парадокс.
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Житель
сегодня, 10:21
Замороженный картофель?В сетях в этом сезоне картофель отвратительного качества и цена очень завышена.Чем хвалитесь? Где этот суперурожай и почему он не доступен для жителей?На огородах картофель вообще перестал давать урожай без полива,а поливать через счётчик не имеет смысла, выходит оочень дорого. Где купить этот супер урожай картофеля?Или все в заморозку перегонят?Какой то абсурд.
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РосВодоКанал
сегодня, 12:28
Так поливайте в обход счётчика.
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