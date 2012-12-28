95% замороженного картофеля в стране — липецкого производства

В воскресенье, 13 октября отмечается День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

В Липецкой области сельское хозяйство специализируется на возделывании зерновых и масличных культур, сахарной свеклы, картофеля, плодов, овощей открытого и защищенного грунта, на производстве мяса, молока, яиц. В структуре валового регионального продукта оно занимает 10%.Всего в секторе сельского хозяйства региона работают 53,6 тысячи человек, или 9,5% от общей численности занятых в экономике области. В 2023 году хозяйствами всех категорий произведено продукции сельского хозяйства на сумму 199,1 миллиарда рублей в действующих ценах, в том числе продукции растениеводства на сумму 138,3 миллиарда рублей, животноводства — 60,8 миллиарда рублей. На долю сельскохозяйственных организаций в 2023 году приходилось 78,5% сельхозпродукции, в хозяйствах населения производилось 12,1, в крестьянских (фермерских) хозяйствах и индивидуальными предпринимателями — 9,4% сельхозпродукции.Основным направлением в агропромышленном комплексе Липецкой области является растениеводство. В 2023 году было собрано 3,7 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур, подсолнечника — 426,1 тысячи тонн (в весе после доработки). Картофеля выращено 499,5 тысячи тонн — на 30% больше, чем годом ранее. Липецкая область остается на первом месте в стране по производству овощей закрытого грунта. Валовой сбор овощей в теплицах с круглогодичным циклом выращивания в 2023 году составил 149 тысяч тонн.Поголовье свиней увеличилось в Липецкой области в прошлом году на 26%, птицы в сельхозорганизациях — на 7,5%. Молока произведено 316,6 тысячи тонн, на 6,7% увеличилась продуктивность дойного стада — надой на одну корову в сельхозорганизациях достиг 8767 кг молока. В 2023 году производство скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий составило 365,2 тысячи тонн. На каждого жителя региона было произведено 256 кг мяса в убойном весе, молока — 282 кг, яиц — 759 штук.По итогам января-августа 2024 года объем производства сельхозпродукции в действующих ценах составил 103,1 миллиарда рублей, или на 1,4% больше прошлогоднего. Увеличилось производство основных продуктов животноводства: скота и птицы на убой (в живом весе) на 15,8%, молока — на 2,8%. В расчете на душу населения произведено 187 кг мяса в убойном весе, молока — 193 кг, яиц — 518 штук. Сельскохозяйственные организации реализовали больше соответствующего периода прошлого года картофеля на 27%, зерна — на 16%, скота и птицы (в живом весе) — на 15%, молока — на 5%, яиц — на 2%.Липецкая область — безусловный лидер по производству переработанного и консервированного картофеля. Треть картофеля в стране перерабатывается именно у нас. За 8 месяцев 2024 года в области его произведено 109,3 тысячи тонн. А если брать замороженный картофель, то доля липецкого составляет 95%, сообщает Липецкстат.