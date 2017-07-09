Липчанам придется начать следующую неделю без алкоголя

На улице Космонавтов будут митинговать.

В понедельник, 10 июля, в Липецке ограничат розничную продажу алкогольной продукции.



Как сообщили в пресс-службе мэрии, с 16.30 до 18.30 согласован митинг-концерт на улдице.Космонавтов, 10 с заявленной численностью не менее 100 человек.



Согласно соответствующему закону в местах массового скопления граждан при проведении публичных мероприятий, на территории их проведения и на прилегающих территориях не допускается розничная продажа алкогольной продукции за два часа до заявленного времени начала публичного мероприятия, во время его проведения и в течение двух часов после заявленного времени окончания публичного мероприятия.





