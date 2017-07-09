Общество

вчера, 21:13

Липчанам придется начать следующую неделю без алкоголя

2 511
#Алкоголь #ограничение
Липчанам придется начать следующую неделю без алкоголя

На улице Космонавтов будут митинговать.

В понедельник, 10 июля, в Липецке ограничат розничную продажу алкогольной продукции.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, с 16.30 до 18.30 согласован митинг-концерт на улдице.Космонавтов, 10 с заявленной численностью не менее 100 человек.

Согласно соответствующему закону в местах массового скопления граждан при проведении публичных мероприятий, на территории их проведения и на прилегающих территориях не допускается розничная продажа алкогольной продукции за два часа до заявленного времени начала публичного мероприятия, во время его проведения и в течение двух часов после заявленного времени окончания публичного мероприятия.


2 511
#Алкоголь #ограничение

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Сергей

29 минут назад
В шапке описка поправьте !! Ерунда несусветная продавали продают и продавать будут
ответить

кокс

50 минут назад
Детка ты шутишь!? - Липчанам придется остаться без алкоголя ахаха ржу не могу главное не остаться без денег а если деньги есть до в любое время суток можно приобрести что хочется.
ответить

Еще в рубрике

В Усманском бору снова нашли редкого жука
В Усманском бору снова нашли редкого жука

27 минут назад

Общество
Липчанам придется начать следующую неделю без алкоголя
#Алкоголь #ограничение
2
Липчанам придется начать следующую неделю без алкоголя

вчера, 21:13

Общество
Грузинский участник пешего Марша Мира дошел до Ельца
#Эмзар Шаликашвили #марш
Грузинский участник пешего Марша Мира дошел до Ельца

вчера, 18:36

Общество
В Липецке порхают на конях
#кони #конный спорт
В Липецке порхают на конях

вчера, 16:35

Общество
В липецком зоопарке пополнение
#зоопарк
7
В липецком зоопарке пополнение

вчера, 16:04

Общество
В столкновении грузовика и легковушки на М-4 в Липецкой области есть пострадавшие
#дтп
5
В столкновении грузовика и легковушки на М-4 в Липецкой области есть пострадавшие

вчера, 15:49

Общество