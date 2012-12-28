Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Утром город встал в одной огромной пробке
Происшествия
Пассажирка автобуса устроила скандал: ее не пустили в салон из-за самокатов
Происшествия
Объявленного в розыск 51-летнего мужчину нашли мёртвым в лесу
Общество
Массовый побег из ИК-2: обвинение в халатности предъявлено начальнику центра трудовой адаптации
Происшествия
На территории строящегося ЖК «Турист» погиб мужчина
Происшествия
Женщина-водитель и ее пассажирка пострадали в аварии на улице 9 Мая
Происшествия
Сегодня в Липецке: самый страшный день в году, премьера кино о народном футболисте
Общество
Желтый уровень опасности объявлен в Липецкой области
Происшествия
Четыре жилых дома горели в Липецкой области
Происшествия
Отец двоих детей ушёл на СВО, чтобы погасить полумиллионный долг по алиментам
Общество
Читать все
Председатель городского департамента спорта займет пост начальника областного управления молодежной политики
Общество
В Липецкой области ночью до -2
Погода в Липецке
Желтый уровень опасности объявлен в Липецкой области
Происшествия
Парень из Сырского Рудника выполнил норматив кандидата в мастера спорта по дзюдо
Спорт
Влияют ли кометы на земные события, и что такое Хэллоуин в русской традиции?
Общество
Кулаки в кровь. Учитель из Ельца схлестнулся с Заслуженным мастером спорта по каратэ
Спорт
Диана Сикстус из Лебедяни в финале первенства мира по боксу
Спорт
Памятник Эдуарду Белану и Андрею Теперику откроют 15 ноября
Общество
Бойцов стиля Фёдора Емельяненко в Липецкой области готовят с младшего возраста
Спорт
Объявлен отбой желтого уровня
Происшествия
Читать все
Спорт
640
вчера, 18:29
3

Кулаки в кровь. Учитель из Ельца схлестнулся с Заслуженным мастером спорта по каратэ

Елецкие каратисты показали лучший результат в чемпионатах и первенствах страны за всю историю.

Мастер спорта России Степан Гавриленко из Ельца поднялся на пьедестал почёт чемпионата России по кикусинкай, который завершился в столичном Центре боевых искусств.

21-летний Гавриленко в весовой категории до 70 кг провел четыре боя, в которых одержал три победы.

Единственное поражение он потерпел в полуфинале от очень серьёзного противника – неоднократного чемпиона мира и Европы Заслуженного мастера спорта Артура Крымова из Москвы. Легенде каратэ победа над нашим земляком далась непросто: основное время боя так и не выявило сильнейшего, пришлось назначать экстра-тайм и только после него судьи отдали предпочтение титулованному сопернику.

ч4.jpg

Бой с Крымовым (справа)

Гавриленко, у которого к тому времени были уже сбиты руки и кимоно закапано кровью, пришлось выдержать ещё и бой за 3-е место, который он выиграл и получил трудовую «бронзу» чемпионата России.

w_fxjeQ3-DU.jpg

Наш земляк на пьедестале рядом с легендой. Боец, занявший 2-е место, выйти на награждение не смог

Степан Гавриленко носит звание мастера спорта с 18-ти лет, он выполнил его на Всероссийском Кубке Шихана в Самаре. Призёр чемпионата страны работает учителем физкультуры в елецкой гимназии №1 имени М.М.Пришвина.

ч2.jpg

Боец и его тренер Сергей Чермошенцев

Отличились ельчане и младших возрастных группах, в которых прошло первенство России. Елизавета Асланова стала победительницей среди девушек 15-15 лет, в весовой категории до 55 кг выиграв три боя.

Роман Чумаков (16-17 лет, до 75 кг) и Маргарита Сотникова (12-13 лет, до 50 кг) завоевали «бронзовые» награды. Особенно удивила Сотникова, которая впервые в жизни выступала на соревнованиях такого уровня и сразу завоевала медаль.

Подготовили каратистов тренеры Сергей Чермошенцев и Сергей Семянников.

ч1.jpg

Молодые елецкие медалисты и их тренеры

Как рассказал GOROD48 Сергей Чермошенцев, одна взрослая и три юношеские медали стали лучшим результатов в чемпионатах и первенствах России в истории елецкого каратэ. Все наши призёры попали в состав сборной России и готовятся в ноябре выступить в международном турнире в Казани.

Фото vk.com/mfkkarate и из архива елецких спорстменов
Каратэ
1
0
0
5
0

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
А можно
вчера, 19:39
На Сво полякам и французам морды набить.
Ответить
Там
вчера, 20:30
И так желающих хватает
Ответить
Посоны
вчера, 18:46
Можно было просто во дворе морды друг дружке разбить в кровь возле пивной и совсем незачем это называть спортом
Ответить
Рекомендуем
Общество
Следствие по делу липецкой фабрики «Рошен» продлено до декабря
Общество
Новую ветку Октябрьского моста в Липецке обсчитали в 6 000 000 000 рублей
Общество
Листик с котомкой победил в народном конкурсе на туристический символ региона
Общество
Новые пенсии и зарплаты, изменения в страховом законодательстве — законы вступающие в силу с октября
Общество
Почти 600 липецких школьников предпочитают получать знания дома
Общество
Лесные дороги будут перекрыты шлагбаумами: с 1 октября введено ограничение на пребывание в лесах
Общество
Покусанному собаками ребёнку мэрия выплатит 80 000 рублей
Общество
Облсовет проголосовал за дефис в названиях двух деревень
Общество
Завершение ремонта улицы Папина сдвинуто на 15 октября. Но и это не точно
Общество
Ремонт приёму не помеха: две крупнейшие поликлиники Липецка продолжают обслуживать пациентов
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru