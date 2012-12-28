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Спорт
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вчера, 18:29
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Кулаки в кровь. Учитель из Ельца схлестнулся с Заслуженным мастером спорта по каратэ
Елецкие каратисты показали лучший результат в чемпионатах и первенствах страны за всю историю.
21-летний Гавриленко в весовой категории до 70 кг провел четыре боя, в которых одержал три победы.
Единственное поражение он потерпел в полуфинале от очень серьёзного противника – неоднократного чемпиона мира и Европы Заслуженного мастера спорта Артура Крымова из Москвы. Легенде каратэ победа над нашим земляком далась непросто: основное время боя так и не выявило сильнейшего, пришлось назначать экстра-тайм и только после него судьи отдали предпочтение титулованному сопернику.
Бой с Крымовым (справа)
Гавриленко, у которого к тому времени были уже сбиты руки и кимоно закапано кровью, пришлось выдержать ещё и бой за 3-е место, который он выиграл и получил трудовую «бронзу» чемпионата России.
Наш земляк на пьедестале рядом с легендой. Боец, занявший 2-е место, выйти на награждение не смог
Степан Гавриленко носит звание мастера спорта с 18-ти лет, он выполнил его на Всероссийском Кубке Шихана в Самаре. Призёр чемпионата страны работает учителем физкультуры в елецкой гимназии №1 имени М.М.Пришвина.
Боец и его тренер Сергей Чермошенцев
Отличились ельчане и младших возрастных группах, в которых прошло первенство России. Елизавета Асланова стала победительницей среди девушек 15-15 лет, в весовой категории до 55 кг выиграв три боя.
Роман Чумаков (16-17 лет, до 75 кг) и Маргарита Сотникова (12-13 лет, до 50 кг) завоевали «бронзовые» награды. Особенно удивила Сотникова, которая впервые в жизни выступала на соревнованиях такого уровня и сразу завоевала медаль.
Подготовили каратистов тренеры Сергей Чермошенцев и Сергей Семянников.
Молодые елецкие медалисты и их тренеры
Как рассказал GOROD48 Сергей Чермошенцев, одна взрослая и три юношеские медали стали лучшим результатов в чемпионатах и первенствах России в истории елецкого каратэ. Все наши призёры попали в состав сборной России и готовятся в ноябре выступить в международном турнире в Казани.
Фото vk.com/mfkkarate и из архива елецких спорстменов
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