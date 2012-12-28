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Происшествия
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сегодня, 14:57
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Дело о поножовщине у кафе на улице Космонавтов дошло до суда
Драка и поножовщина произошли 5 июля этого года.
Драка произошла 5 июля этого года. По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, обвиняемый вступил в конфликт с двумя посетителями кафе, и, по версии следствия, в какой-то момент достал из кармана перочинный нож и ударил им потерпевшего в лопатку и живот.
Действия 45-летнего мужчины квалифицированы следствием по пункту «з» части второй статьи 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия. Но он свою вину отрицает, настаивая, что нож достал, чтобы припугнуть избивавших его мужчин, а ранения нанес случайно.
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