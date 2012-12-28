Дело о поножовщине у кафе на улице Космонавтов дошло до суда

Драка и поножовщина произошли 5 июля этого года.

Советский районный суд Липецка рассмотрит уголовное дело в отношении 45-летнего мужчины по факту драки с поножовщиной у кафе, расположенного в торговом центре «Ноябрьский» на улице Космонавтов. Один из участников потасовки получил тяжёлые ножевые ранения.Драка произошла 5 июля этого года. По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, обвиняемый вступил в конфликт с двумя посетителями кафе, и, по версии следствия, в какой-то момент достал из кармана перочинный нож и ударил им потерпевшего в лопатку и живот.Действия 45-летнего мужчины квалифицированы следствием по пункту «з» части второй статьи 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия. Но он свою вину отрицает, настаивая, что нож достал, чтобы припугнуть избивавших его мужчин, а ранения нанес случайно.