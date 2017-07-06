Данков встретит гостей по-новому

Будет заменена въездная группа.

Администрация Данкова объявила тендер по обновлению въездной группы в город. На ремонт приветственной конструкции готовы потратить 269 949 рублей и 70 копеек.



На эту сумму подрядчик обязан выполнить работы по ремонту въездной группы в город Данков, справа по трассе Липецк-Данков. Эскиз новой конструкции уже готов. Кроме того, исполнитель поместит там объемные элементы конструкции, алюминиевый профиль, композит. Срок выполнения работ – со дня заключения контракта до 30 июля, кануна празднования Дня города в Данкове.



Электронный аукцион на исполнение работ состоится 17 июля. Услуги оплатит бюджет городского поселения Данков.