Общество
сегодня, 09:56
Для отмены повышения стоимости проезда в Липецке нужно 57 797 голосов
20 1711
Тогда вопрос рассмотрят на региональном уровне.
Пользователь ресурса «Российская общественная инициатива» из Липецкой области вынес на суд Рунета вопрос о повышении стоимости проезда в региональном центре. По мнению автора предложения об отмене роста цен, повышение стоимости подрывает доверие граждан к действующей власти.
- Приказ от 31.05.2017 г. № 89-ц «Об установлении регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении в городе Липецке» увеличивающий стоимость проезда в городском транспорте почти на 30 % с 17 до 22 рублей, подписанный начальником Управления потребительского рынка и ценовой политика Н.С, Киреевым, направлен на ухудшение социального и экономического положения граждан нашего города. На фоне всеобщего снижения уровня жизни граждан, повышение стоимости проезда практически на треть - является деструктивным решением, усиливающим социальное напряжение, - считает автор инициативы.
Липчанин указывает, что отмена роста цены за проезд положительно отразится сразу на трех моментах: повысит уровень жизни липчан, снизит социальную напряженность в регионе и увеличит уровень доверия населения к действующей власти.
Голосование за предложение об отмене повышения стоимости проезда будет длиться до 4 июля 2018 года. Для обсуждения инициативы на уровне региональных властей идее нужно собрать 57 797 голосов пользователей ресурса.
- Приказ от 31.05.2017 г. № 89-ц «Об установлении регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении в городе Липецке» увеличивающий стоимость проезда в городском транспорте почти на 30 % с 17 до 22 рублей, подписанный начальником Управления потребительского рынка и ценовой политика Н.С, Киреевым, направлен на ухудшение социального и экономического положения граждан нашего города. На фоне всеобщего снижения уровня жизни граждан, повышение стоимости проезда практически на треть - является деструктивным решением, усиливающим социальное напряжение, - считает автор инициативы.
Липчанин указывает, что отмена роста цены за проезд положительно отразится сразу на трех моментах: повысит уровень жизни липчан, снизит социальную напряженность в регионе и увеличит уровень доверия населения к действующей власти.
Голосование за предложение об отмене повышения стоимости проезда будет длиться до 4 июля 2018 года. Для обсуждения инициативы на уровне региональных властей идее нужно собрать 57 797 голосов пользователей ресурса.
20 1711
Липецк
4814
КУКУ
инфляциЯ в 4 %
еще одна
когда тупые управляют умными
Юрий
Юлия
ttttttttttt
Елена