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Для отмены повышения стоимости проезда в Липецке нужно 57 797 голосов

20 1711
#инициатива #проезд #транспорт #голосование
6
Для отмены повышения стоимости проезда в Липецке нужно 57 797 голосов

Тогда вопрос рассмотрят на региональном уровне.

Пользователь ресурса «Российская общественная инициатива» из Липецкой области вынес на суд Рунета вопрос о повышении стоимости проезда в региональном центре. По мнению автора предложения об отмене роста цен, повышение стоимости подрывает доверие граждан к действующей власти.

- Приказ от 31.05.2017 г. № 89-ц «Об установлении регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении в городе Липецке» увеличивающий стоимость проезда в городском транспорте почти на 30 % с 17 до 22 рублей, подписанный начальником Управления потребительского рынка и ценовой политика Н.С, Киреевым, направлен на ухудшение социального и экономического положения граждан нашего города. На фоне всеобщего снижения уровня жизни граждан, повышение стоимости проезда практически на треть - является деструктивным решением, усиливающим социальное напряжение, - считает автор инициативы.

Липчанин указывает, что отмена роста цены за проезд положительно отразится сразу на трех моментах: повысит уровень жизни липчан, снизит социальную напряженность в регионе и увеличит уровень доверия населения к действующей власти.

Голосование за предложение об отмене повышения стоимости проезда будет длиться до 4 июля 2018 года. Для обсуждения инициативы на уровне региональных властей идее нужно собрать 57 797 голосов пользователей ресурса.
20 1711
#инициатива #проезд #транспорт #голосование
6

Комментарии (20)

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Липецк

8 минут назад
Лучше пусть стоит 25, но все автобусы будут новые. И трамваи пусть делают с новых микрорайонов (Европейский и Победа)
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4814

12 минут назад
Для начала по поводу Путина меня этот чувак не особо устраевает, но кто кроме него? Я понимаю он старый , но все равно боюсь если он вдруг умрет нашей стране пипец ! Просто к нему одно пускай чаще заглядывает в регионы и невзначай что бы перед его приходом не мыли улицы с порошком по которым он поедет! По поводу администрации нашего любимого города , зажрались конкретно ,я понимаю все имеют деньги ,но согласитесь надо знать меру , убрать кстати из администрации надо всех и сразу особенно королева (а то много чести ездить с личными мигалками по городу , которые давно уже запрещены ,еще раз повторю не про вашу честь королев)слишком долго он сидит за пристолом и слишком много связей с правоохранительными органами и с другими важными людьми . Не следят за городом вообще за что получают деньги вопрос! Дороги ужасные , детские площадки ужасные , ну перечислять долго все прекрасно знают что у нас в городе все ужасно! Иванов вы для чего вступили на должность мэра ?!!!!!!! Для галочки ???
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КУКУ

16 минут назад
Елена, но не долго, скоро 17 будет стоить
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инфляциЯ в 4 %

20 минут назад
Вот кому верить ? Сразу на 30 % это явный перебор !
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еще одна

21 минуту назад
Граждане , проходим по ссылке не стесняемся голосовать. Также на указанном ресурсе есть инициатива: Запретить Газпрому взимать какие-либо платежи с населения, кроме оплаты за потреблённый газ
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когда тупые управляют умными

27 минут назад
забыли самый главный аргумент - стимулирует активность пассажира пользоваться общественным транспортом и повысит выручку .и вернет пассажира , ,распуганного с ОТ растущей ценой проезда полуграмотными кумовскими "эффективными менеджерами" с окрестных деревень
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Юрий

32 минуты назад
Я категорически против Ума много не надо повысить цены на проезд для пополнения жалкой городской казны. Опять обирают самых беззащитных инвалидов и пенсионеров введя платный проезд не подготовив к тому же для этого транспорт Где деньги Иванов? это просто аморально.Где деньги Иванов?
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Юлия

38 минут назад
Толку нет никого от этих голосований. Голосовали уже не раз, как губернатору угодно, так и будет. Очередной раз сделали всё на показуху.
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ttttttttttt

40 минут назад
Народ смерился? Так трудно зарегистрироваться и проголосовать.? Всё боятся сказать своё я. Нет элементарного самолюбия. За вас никто ничего не сделает, никогда.!
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Елена

41 минуту назад
А в Воронеже проезд стоит 15 рублей ....
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