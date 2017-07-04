Происшествия

39 минут назад

Грязинец голыми руками утащил 470 кг имущества РЖД

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#покушение на кражу #суд #приговор
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Грязинец голыми руками утащил 470 кг имущества РЖД

Преступление совершено в районе железной дороги.

Мировой суд СУ №2 Грязинского района рассмотрел уголовное дело в отношении 35-летнего безработного местного жителя. Мужчину обвиняли в попытке кражи.

Как установлено в суде, злоумышленник положил глаз на имущество ОАО «РЖД». Мужчина днем в районе железнодорожной станции Грязи утащил в лесополосу 25 фрагментов лома черных металлов, оставшихся после разделки вагонов. Общий вес украденного составил 470 кг. Интересно, что весь этот объем злоумышленник перенес голыми руками. Преступник хотел позже сбыть похищенное в скупку металлолома, но его на месте кражи задержали сотрудники линейного отдела полиции.

Подсудимый согласился с предъявленным обвинением и полностью признал свою вину. Наличие на иждивении малолетних детей суд за смягчающее обстоятельство не принял, так как мужчина привлекался к ответственности за неуплату алиментов.

Суд признал грязинца виновным в покушении на кражу и назначил ему наказание в 270 часов обязательных работ.
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#покушение на кражу #суд #приговор
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