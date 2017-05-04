Общество

14 минут назад

Подъезд ветерана отремонтировали только после вмешательства Народного фронта

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#ветераны #Народный фронт
Подъезд ветерана отремонтировали только после вмешательства Народного фронта

Активисты Общероссийского народного фронта в Липецкой области провели выездное совещание ремонту подъезда участницы Великой Отечественной войны Александры Сенцовой.

На войну Александра Сенцова попала в 1942 году и демобилизовалась в ноябре 1945. Закалка тех времен и служба в системе МВД сформировали в ней дух несгибаемого борца. И даже на пенсии женщина борется за цивилизованное содержание подъезда дома № 9 по улице Космонавтов.

В ноябре прошлого года она обратилась в Народный фронт с просьбой помочь в ремонте, но не в своей квартире, а в подъезде.

- Мне не надо, я за общее радею, - говорит Александра Георгиевна.

Проблем было несколько: разбитый козырек, отсутствие перил на первом лестничном марше, да и состояние подъезда оставляло желать лучшего. После нескольких месяцев работы общественников со всеми заинтересованными в процессе сторонами, работа сдвинулась с места. Около месяца назад над подъездом сделали навес, но, как обычно, не до конца.

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- Рабочие его укрепили, - рассказывает пенсионерка. – Я видела, как делали. И еще сказала ребятам, что стык со стенкой протекает. Они ответили, что все сделают. А когда вернулась, их уже не было.

А около трех дней назад в подъезде сделали долгожданные перила, стены покрасили, заделали дыру в стене. В общем, к празднику постарались.  Сегодня общественники пришли в дом с инспекцией проделанной работы.

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Для чистоты эксперимента, общественники зашли в соседний подъезд. Судя по тому, как он выглядит, все до сих пор держится на ветеранах. Пока они есть, и порядок наведут, и поздравят. А по отношению к другим жильцам дома коммунальные службы работают по остаточному принципу. 

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#ветераны #Народный фронт

Комментарии (1)

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Не туда

2 минуты назад
Показуха опять. У нас таких подъездов - ВСЕ! Народному фронту надо не один подъезд ремонтировать, а добиваться посадок ворюг и проходимцев во власти.
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