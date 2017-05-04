Подъезд ветерана отремонтировали только после вмешательства Народного фронта

Активисты Общероссийского народного фронта в Липецкой области провели выездное совещание ремонту подъезда участницы Великой Отечественной войны Александры Сенцовой.

На войну Александра Сенцова попала в 1942 году и демобилизовалась в ноябре 1945. Закалка тех времен и служба в системе МВД сформировали в ней дух несгибаемого борца. И даже на пенсии женщина борется за цивилизованное содержание подъезда дома № 9 по улице Космонавтов.

В ноябре прошлого года она обратилась в Народный фронт с просьбой помочь в ремонте, но не в своей квартире, а в подъезде.

- Мне не надо, я за общее радею, - говорит Александра Георгиевна.

Проблем было несколько: разбитый козырек, отсутствие перил на первом лестничном марше, да и состояние подъезда оставляло желать лучшего. После нескольких месяцев работы общественников со всеми заинтересованными в процессе сторонами, работа сдвинулась с места. Около месяца назад над подъездом сделали навес, но, как обычно, не до конца.





- Рабочие его укрепили, - рассказывает пенсионерка. – Я видела, как делали. И еще сказала ребятам, что стык со стенкой протекает. Они ответили, что все сделают. А когда вернулась, их уже не было.

А около трех дней назад в подъезде сделали долгожданные перила, стены покрасили, заделали дыру в стене. В общем, к празднику постарались. Сегодня общественники пришли в дом с инспекцией проделанной работы.





Для чистоты эксперимента, общественники зашли в соседний подъезд. Судя по тому, как он выглядит, все до сих пор держится на ветеранах. Пока они есть, и порядок наведут, и поздравят. А по отношению к другим жильцам дома коммунальные службы работают по остаточному принципу.











