Общество
39 минут назад
Липецкие велосипедисты намерены покорить тамбовские дороги
Любители готовятся к бревету в 300 км.
Липецкий клуб любителей велоспорта намерен провести бревет "Тамбовский волк". Путешествие протяженностью в 300 км запланировано на 3 июня.
Старт бревета намечен на 6 утра от железнодорожного вокзала в Липецке. Преодоление маршрута займет порядка 20 часов, подсчитали организаторы. Финиш бревета запланирован на улице Космонавтов в Липецке около двух часов ночи.
Бревет может быть перенесен в случае форс-мажорных обстоятельств. Дождь в их число не входит, уточняют организаторы.
Старт бревета намечен на 6 утра от железнодорожного вокзала в Липецке. Преодоление маршрута займет порядка 20 часов, подсчитали организаторы. Финиш бревета запланирован на улице Космонавтов в Липецке около двух часов ночи.
Бревет может быть перенесен в случае форс-мажорных обстоятельств. Дождь в их число не входит, уточняют организаторы.