Липецкие велосипедисты намерены покорить тамбовские дороги

Любители готовятся к бревету в 300 км.

Липецкий клуб любителей велоспорта намерен провести бревет "Тамбовский волк". Путешествие протяженностью в 300 км запланировано на 3 июня.



Старт бревета намечен на 6 утра от железнодорожного вокзала в Липецке. Преодоление маршрута займет порядка 20 часов, подсчитали организаторы. Финиш бревета запланирован на улице Космонавтов в Липецке около двух часов ночи.



Бревет может быть перенесен в случае форс-мажорных обстоятельств. Дождь в их число не входит, уточняют организаторы.