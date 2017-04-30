Общество

сегодня, 13:25

47% уволенных липчан подолгу не могут найти работу

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47% уволенных липчан подолгу не могут найти работу

Это один из самых высоких показателей в стране

Несмотря на все заверения липецких чиновников о самом маленьком проценте безработных по стране и кучу вакансий, реальность, вероятнее всего выглядит иначе. Количество латентных безработных - неизвестно и их процент трудно подсчитать. 

В Высшей школе экономики выяснили, что примерно треть безработных ищут работу больше года: эта категорию называют долго незанятыми. В разных регионах страны складывается разная картина. Так, в среднем по РФ долго не могут найти работу 28,8 процента соискателей, в Москве - лишь 8 %, а в Липецке - больше 47 %, сообщает "Мир новостей".

"Один из факторов, «задерживающих» людей в рядах безработных - высшее образование. Дело в том, что в государственной службе занятости попросту недостаточно вакансий для таких соискателей.

Длительность поиска нового места работы также напрямую зависит от возраста: людям более старшего возраста трудоустроиться труднее. При этом пик нетрудоустроенности у соискателей разного пола отличается: у женщин это 42 - 45 лет, у мужчин - после 44-х лет", сообщает издание.

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Комментарии (8)

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Как гость
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дед

13 минут назад
Уроды дайте людям торговать спокойно тем более в период огоролно дачного сезона
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Гражданин

36 минут назад
А по отчетам у нас все хорошо...
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Йожиг

38 минут назад
Может не высшее образование,а нищенские зарплаты?
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влипецкепить

41 минуту назад
гость, может ты еще в инфляцию самую низкую веришь и крах доллара
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Парадокс

55 минут назад
Парадокс обхохочешься,пол страны безработных!!!Но парадокс в том,что официально безработицы нет.Ее нет в Москве и Питере,А ВЫ ТАМ держитесь!
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чурок

58 минут назад
гнать надо поголовно и работа появится
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Факт

сегодня, 13:47
Да нет в этом вонючем кумовском городке работы ,кроме дворников за 6 тыс.,сторожей 5-6 тыс.,продавцы 14-15 и за все высчитывают ,вот и все господа удавы
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гость

56 минут назад
Вы сами себе противоречите???!!! То уровень безработицы самый низкий в мире, то трудоустроить не могут...
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