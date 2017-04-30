47% уволенных липчан подолгу не могут найти работу

Это один из самых высоких показателей в стране

Несмотря на все заверения липецких чиновников о самом маленьком проценте безработных по стране и кучу вакансий, реальность, вероятнее всего выглядит иначе. Количество латентных безработных - неизвестно и их процент трудно подсчитать.В Высшей школе экономики выяснили, что примерно треть безработных ищут работу больше года: эта категорию называют долго незанятыми. В разных регионах страны складывается разная картина. Так, в среднем по РФ долго не могут найти работу 28,8 процента соискателей, в Москве - лишь 8 %, а в Липецке - больше 47 %, сообщает "Мир новостей". "Один из факторов, «задерживающих» людей в рядах безработных - высшее образование. Дело в том, что в государственной службе занятости попросту недостаточно вакансий для таких соискателей.

Длительность поиска нового места работы также напрямую зависит от возраста: людям более старшего возраста трудоустроиться труднее. При этом пик нетрудоустроенности у соискателей разного пола отличается: у женщин это 42 - 45 лет, у мужчин - после 44-х лет", сообщает издание.