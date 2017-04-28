Общество

18 минут назад

Липчане стали чаще передвигаться на автобусах

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#транспорт
Липчане стали чаще передвигаться на автобусах

27 690,1 тыс. пассажиров перевезено автобусами в Липецкой области в первом квартале — на 5,7% больше, чем год назад. Впервые с конца прошлого года липчане стали чаще пользоваться общественным транспортом.

Только в марте автомобильным транспортом общего пользования перевезено 9 790 тыс. человек — на 9,8% больше, чем в феврале. Общий пассажиропоток за три месяца также вырос на 3,5% и составил 181 073,8 тыс. пассажиро-километров.

Грузооборот автотранспортных предприятий Липецкой области в первом квартале по сравнению с прошлым годом также заметно вырос — на 20,6%, до 113 017 тыс. тонно-километров. Всего объем перевезенных грузов составил 5376,9 тыс. тонн (+15,3%), сообщает Липецкстат. 

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#транспорт

Комментарии (1)

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Не моё дело

12 минут назад
Может просто оплата по карте оставляет меньше шансов "зажать" наличку и точнее вести учет?
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