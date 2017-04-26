Липчанам покажут работы 60 мастеров

В экспозицию вошли более 80 работ, выполненных в различных техниках: кружевоплетение, вышивка, лоскутное шитье, резьба по дереву, бисероплетение, батик, керамика, ткачество.

28 апреля в 16.00 в Липецком музее народного и декоративно-прикладного искусства состоится открытие выставки «Богатство русского орнамента».

Как сообщает пресс-служба департамента культуры Липецка, выставка проводится по итогам городского открытого конкурса «Марьины хороводы», в котором приняли участие педагоги общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, преподаватели художественных студий и школ, мастера декоративно-прикладного искусства, студенты и любители народного и декоративно-прикладного искусства. В этом году конкурс «Марьины хороводы» собрал мастеров, среди которых не только липчане, но и умельцы из Ельца, Лебедяни, Грязи и Добринского района.

В конкурсе приняли участие более 60 мастеров, предоставившие более 80 работ, выполненных в различных техниках: кружевоплетение, вышивка, лоскутное шитье, резьба по дереву, бисероплетение, батик, керамика, ткачество. Сохраняя и развивая традиционные мотивы и привнося новые авторские решения, все работы отображают богатство русского орнамента - самый значимый элемент в народном искусстве.

- Русский орнамент по праву называется одним из самых интересных явлений в мировой художественной культуре. Он представляет собой уникальный мир художественных образов. На протяжении веков русский орнамент видоизменялся, трансформировался, но неизменно поражал воображение современников своей поэтикой и красотой линий и красок. Орнамент сопровождал человека в его повседневной жизни. Растительные, геометрические, зооморфные и другие мотивы украшали жилище человека, культовые и бытовые предметы, одежду, рукописные книги. Узоры, нанесенные на предмет, несли в себе основы мироздания, - отмечает директор Липецкого музея народного и декоративно-прикладного искусства Ирина Сулина.

На выставке представлено большое разнообразие изделий, демонстрирующих русский орнамент: праздничный народный костюм, гайтаны, лоскутные одеяла, деревянные барельефы, глиняная игрушка, керамические сосуды.

Выставка продлится до 2 июля.