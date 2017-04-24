Погода в Липецке

вчера, 12:21

В Липецкой области небольшие дожди и до +13

2 1325
#дождь
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В Липецкой области небольшие дожди и до +13

﻿С приближением атмосферных фронтов циклона с Атлантики в Липецкой области ожидаются небольшие дожди. Среднесуточные температуры воздуха прогнозируются 4-6 градусов тепла, что на 2-4 градуса ниже климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 апреля облачно с прояснениями, местами небольшие, днем в отдельных районах умеренные дожди. Ветер северо-западный, 7-12 м/сек. Температура ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем от 8 до 13 градусов тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, небольшие дожди. Температура ночью от 0 до 2 градусов тепла, днем от +9 до +11.

2 1325
#дождь
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Комментарии (2)

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mygorod48.ru\curochkinruslan

сегодня, 02:36
Ребят, бросайте курить! По этой методике бросить можно за пару дней, и без вреда для организма, нервов и переедания, еще и организм чистит. Вообщем ребят рекомендую http://smokenosov.blogspot.com
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Дрон

вчера, 12:32
Ды кабы не ага
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