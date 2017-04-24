В Липецкой области небольшие дожди и до +13

﻿С приближением атмосферных фронтов циклона с Атлантики в Липецкой области ожидаются небольшие дожди. Среднесуточные температуры воздуха прогнозируются 4-6 градусов тепла, что на 2-4 градуса ниже климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 апреля облачно с прояснениями, местами небольшие, днем в отдельных районах умеренные дожди. Ветер северо-западный, 7-12 м/сек. Температура ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем от 8 до 13 градусов тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, небольшие дожди. Температура ночью от 0 до 2 градусов тепла, днем от +9 до +11.