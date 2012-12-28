Во вьетнамском курортном городе Нячанг вырос целый район русских пенсионеров

Во вьетнамском курортном городе Нячанг вырос целый район русских бабушек: пенсионерки из Новосибирска, Иркутска и Тюмени живут у моря. Вьетнамцы зовут их «мадам». Российской пенсии хватает не только на безбедную жизнь, но и на туризм, и на рестораны.