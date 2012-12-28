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В мире
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55 минут назад
Во вьетнамском курортном городе Нячанг вырос целый район русских пенсионеров
Во вьетнамском курортном городе Нячанг вырос целый район русских бабушек: пенсионерки из Новосибирска, Иркутска и Тюмени живут у моря. Вьетнамцы зовут их «мадам». Российской пенсии хватает не только на безбедную жизнь, но и на туризм, и на рестораны.
Пенсионерки из Новосибирска, Иркутска и Тюмени обосновались у моря, и местные жители называют их «мадам», — говорится в статье.
В Нячанге, который прозвали «Россией в миниатюре», в этом сезоне заметно выросло число гостей из России старше 50 лет. При этом город также входит в число восьми лучших пляжных направлений мира для пенсионеров. Многие россиянки покидают свои квартиры на родине, чтобы провести зиму в условиях теплого климата, отмечает автор публикации.
Средний размер пенсии, составляющий 25 469 рублей, позволяет вести полноценный образ жизни в Нячанге. Местные жители получают похожую зарплату. При этом продукты стоят очень дешево: смузи из экзотических фруктов можно приобрести за 60 рублей, порцию устриц — за 300 рублей, обед в кафе обойдется в 226 рублей, килограмм бананов — в 69 рублей, при этом креветки стоят 500 рублей.
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