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В России
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сегодня, 15:10
Мосбиржа запустит торги криптовалютами 1 декабря
Организованное обращение криптовалют в России начнется уже в декабре — запуск торгов анонсировали на Мосбирже. Под требования нового закона попадают биткоин, эфириум и стейблкоин USDT.
«Мы тестирование будем проводить вплоть до запуска. Мы планируем 1 декабря предоставить такую возможность торговать криптовалютой в рамках нового законодательства», — отметил он.
Также, по его словам, новое регулирование позволяет использовать Мосбирже текущую лицензию организатора торгов, — передает ТАСС.
«Поэтому очень все легко — и для участников, и для нас, то есть мы используем инфраструктуру фондового рынка, на которой будут торговаться цифровые активы. Поэтому никакого дополнительного включения в реестры от биржи не требуется», — добавил он.
«Мы уже ведем активное тестирование торгов криптовалютами, оно начато неделю назад, где происходит заключение сделок. Приглашаем участников торгов к тестированию. Тестируется в рамках фондового рынка заключение сделок с цифровыми валютами. Это тестовая среда для обеспечения торгов цифровой валютой, тестирование того функционала, который в дальнейшем будет в промышленной среде», — резюмировал Блохин.
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