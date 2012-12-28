Президент РФ поддержал создание нейросети в образовательной сфере

В День учителя президент РФ провёл в режиме видеоконференции встречу с лауреатами и победителями конкурсов «Учитель года», «Директор года», «Первый учитель», «Воспитатель года», «Мастер года», «Советник года», «Сердце отдаю детям», «Лучший учитель родного языка и родной литературы», «Учитель-дефектолог», «Педагог-психолог» и финалистами телевизионного шоу «Классная тема!» 2026 года.