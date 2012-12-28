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В России
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сегодня, 16:00
Президент РФ поддержал создание нейросети в образовательной сфере
В День учителя президент РФ провёл в режиме видеоконференции встречу с лауреатами и победителями конкурсов «Учитель года», «Директор года», «Первый учитель», «Воспитатель года», «Мастер года», «Советник года», «Сердце отдаю детям», «Лучший учитель родного языка и родной литературы», «Учитель-дефектолог», «Педагог-психолог» и финалистами телевизионного шоу «Классная тема!» 2026 года.
По его словам, ИИ следует применять для облегчения работы учителей, но нельзя при этом допустить ухудшения качества образования. Нужно, чтобы у ребенка был интерес к тому, что он делает сам, а не просто к получению результата при «нажатии какой-то кнопочки». Согласно исследованиям, дети, которые не используют ИИ, демонстрируют лучшие результаты, — отметил глава государства на встрече с лауреатами российских педагогических конкурсов.
Он отдельно подчеркнул, что нельзя допустить ситуации, при которой в обществе сформируется интеллектуальная элита, которую научили думать, а остальные люди по своему интеллектуальному развитию уйдут «на второй-третий план», — говорится на сайте Кремля.
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