Вдова участника СВО наняла ремонтника, а тот её обокрал

Предполагаемого вора нашли «по горячим следам».

В Становлянском округе направлено в суд уголовное дело местного жителя, обвиняемого в краже 55 000 рублей у вдовы участника СВО.По данным следствия, вдова участника СВО на полученные в связи с гибелью супруга выплаты решила сделать ремонт в доме. Через знакомых женщина нашла и наняла работника, который взял задаток в 10 000 рублей. При этом в момент получения денег ремонтник обратил внимание, что деньги женщина перевозила в машине, которую потом припарковала около дома. После получения задатка мужчина решил проверить, остались ли в автомобиле ещё деньги. Выйдя со двора, он залез в машину, где украл из сумки 55 000 рублей.Но предполагаемого вора нашли «по горячим следам». Он не стал отрицать своей вины, во всём признался и вернул деньги.«Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части второй статьи 158 УК РФ «Кража с причинением значительного ущерба». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Подозреваемый ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов в связи с хранением марихуаны, судимость у него ещё не погашена», — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.