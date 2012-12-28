Дирекция липецких парков попала под суд по истории с приобретением беседок для Зелёного острова
«Выращивал для себя»: липчанин объяснил происхождение 12 кустов конопли и 119 граммов марихуаны
Дирекция липецких парков попала под суд по истории с приобретением беседок для Зелёного острова
Контракт на строительство канализационного коллектора в Липецке взяла компания с судимым директором
Суд обязал администрацию Грязей выплатить 1 миллион рублей ребенку, на которого упали футбольные ворота
В России
59
сегодня, 17:26
Коммунальщиков могут освободить от платы за вред экологии из-за канализации
Предприятия ЖКХ могут освободить от платы за вред окружающей среде, связанный со сбросом канализационных и других сточных вод. Такой законопроект депутатов и сенаторов Госдума может рассмотреть в первом чтении в октябре, выяснили «Известия».
«Целью данной инициативы выступает повышение мотивации инвесторов вкладывать средства в природоохранные мероприятия по улучшению качества воды и охране водных ресурсов государства. Это позволит создать дополнительный стимул для активного участия организаций в снижении негативного воздействия на окружающую среду и обеспечит достижение устойчивого социально-экономического развития регионов», — говорится в пояснительной записке, с которой ознакомились «Известия».
В ней также отмечается, что в последние годы в России были ужесточены требования к качеству очистки сточных вод. Однако из-за роста населения, износа оборудования и изменения состава сточных вод, в том числе из-за широкого использования бытовой химии, многие очистные сооружения оказались технологически не готовы соответствовать новым нормам.
Для изменения ситуации коммунальщикам необходимы значительные инвестиции, которых у них нет. При этом все объекты канализационной инфраструктуры находятся в муниципальной собственности, а их глубокая реконструкция возможна только при привлечении бюджетного финансирования, отмечают в пояснительной записке авторы инициативы.
0
0
0
0
0
Комментарии