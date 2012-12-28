Коммунальщиков могут освободить от платы за вред экологии из-за канализации

Предприятия ЖКХ могут освободить от платы за вред окружающей среде, связанный со сбросом канализационных и других сточных вод. Такой законопроект депутатов и сенаторов Госдума может рассмотреть в первом чтении в октябре, выяснили «Известия».





Документ предусматривает внесение поправок в закон «Об охране окружающей среды». Согласно инициативе, крупные водоканалы с объемом стока более 20 тыс. кубов в сутки смогут не платить компенсацию за вред водным объектам при условии выполнения мероприятий по снижению сбросов и достижения показателей, предусмотренных их экологическими программами.«Целью данной инициативы выступает повышение мотивации инвесторов вкладывать средства в природоохранные мероприятия по улучшению качества воды и охране водных ресурсов государства. Это позволит создать дополнительный стимул для активного участия организаций в снижении негативного воздействия на окружающую среду и обеспечит достижение устойчивого социально-экономического развития регионов», — говорится в пояснительной записке, с которой ознакомились «Известия».В ней также отмечается, что в последние годы в России были ужесточены требования к качеству очистки сточных вод. Однако из-за роста населения, износа оборудования и изменения состава сточных вод, в том числе из-за широкого использования бытовой химии, многие очистные сооружения оказались технологически не готовы соответствовать новым нормам.Для изменения ситуации коммунальщикам необходимы значительные инвестиции, которых у них нет. При этом все объекты канализационной инфраструктуры находятся в муниципальной собственности, а их глубокая реконструкция возможна только при привлечении бюджетного финансирования, отмечают в пояснительной записке авторы инициативы.