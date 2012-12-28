Врачи борются за жизни двух тяжелых пациентов с отравлением грибами

Два человека с начала грибного сезона умерли, отравившись бледной поганкой.

На 7 августа в БСМП № 1 находятся 12 пациентов с отравлением грибами. Двое из них — тяжелые. Об этом GOROD48 рассказали в областном Минздраве. Новых отравившихся в больницу, к счастью, не поступало.Напомним, от отравления грибами в Липецкой области уже погибли два человека — 53-летний мужчина и 73-летняя женщина. Оба отравились бледной поганкой. До этого лета смертей от отравления грибами в регионе не было с 2022 года.