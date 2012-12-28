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сегодня, 12:00
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Врачи борются за жизни двух тяжелых пациентов с отравлением грибами

Два человека с начала грибного сезона умерли, отравившись бледной поганкой.

На 7 августа в БСМП № 1 находятся 12 пациентов с отравлением грибами. Двое из них — тяжелые. Об этом GOROD48 рассказали в областном Минздраве. Новых отравившихся в больницу, к счастью, не поступало.

Напомним, от отравления грибами в Липецкой области уже погибли два человека — 53-летний мужчина и 73-летняя женщина. Оба отравились бледной поганкой. До этого лета смертей от отравления грибами в регионе не было с 2022 года.
грибы
отравление
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Комментарии (12)

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Гостья
сегодня, 18:51
Ещё анекдот такой есть - Почему тёща умерла? - Грибочков поела. - А почему такая шея синяя? - Так есть не хотела, зараза. Шутки шутками, а лесные грибы, даже съедобные, могут быть опасными, даже не поганки. Смертельно опасными. Есть много других продуктов. Если уж захотели грибов - корзинку в руки и в магазин за шампиньонами, вешенкой, эрингами и прочими, выращенными в хозяйствах. Бог в помощь
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Липчанка
сегодня, 18:05
Римский император Тиберий очень любил есть грибы и умер от отравления бледной поганкой. Отравила его жена Агриппина, чтобы её сын Нерон взошел на трон. Тиберий перед смертью сказал, что съеденные им грибы имели восхитительный вкус и запах. А Нерон сказал, что грибы -поистине божественная пища, поэтому Тиберий отправился к богам.)
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ГОСТЬ53
сегодня, 16:31
Да хватит уже кушать лесные грибы!!!! Покупайте шампиньоны! Господи, спаси болящих
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Дед
сегодня, 13:47
Не знаешь гриб , сомневаешься , не бери его ! Что же вы все подряд собираете ?
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Олег
сегодня, 13:41
Вы бы хоть грамотно заголовок написали. Куда торопимся?
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Animal planet.
сегодня, 13:22
Меня триггерит с темы про грибы. Зачем?????? Люди хватит жрать грибы. Выбрасывайте все банки с грибами.
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К
сегодня, 12:55
Исправьте заголовок - с ОТРАВЛЕНИЕМ
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А
сегодня, 12:46
К старости лет не то съели что они за свою жизнь грибы не ели
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-
сегодня, 12:20
Откройте заправки
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МИЗАНТРОП
сегодня, 12:20
ну хоть не голодные теперь, наелись
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