Игорь Артамонов прокомментировал ситуацию на заправках: поставки бензина не успевают за спросом
Сегодня в Липецке: раскалённый город, изощрённые способы, которыми работодатели начали удерживать сотрудников
Игорь Артамонов прокомментировал ситуацию на заправках: поставки бензина не успевают за спросом
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Общество
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сегодня, 12:00
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Врачи борются за жизни двух тяжелых пациентов с отравлением грибами
Два человека с начала грибного сезона умерли, отравившись бледной поганкой.
Напомним, от отравления грибами в Липецкой области уже погибли два человека — 53-летний мужчина и 73-летняя женщина. Оба отравились бледной поганкой. До этого лета смертей от отравления грибами в регионе не было с 2022 года.
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