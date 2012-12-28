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В России
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сегодня, 10:18
Росавиация ввела ограничения на полёты в десяти аэропортах
Временные ограничения на полёты введены в аэропортах десяти городов России.
«Аэропорты Бугульма. Казань. Нижнекамск (Бегишево). Нижний Новгород (Чкалов). Оренбург. Самара (Курумоч). Саратов (Гагарин). Чебоксары. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что введение мер необходимо для обеспечения безопасности полетов самолетов. Позже стало известно, что в Саратове отменили временные ограничения, — пишут «Известия».
В Росавиации 25 июля сообщили, что в аэропорту Тюмени были введены временные ограничения на полеты самолетов. Отмечалось, что ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов.
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