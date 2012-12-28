Капитальный ремонт систем теплоснабжения ведется в 30 МКД Липецкой области

В Липецкой области стартовал капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения в рамках региональной программы на 2026 год. Работы охватят 30 многоквартирных домов. Их начали сразу после завершения отопительного сезона.



На данный момент подрядные организации ведут работы в 20 МКД. В восьми домах ремонт уже полностью завершён, ещё в девяти — работы находятся на финальной стадии.Так, в доме №12 по улице Центральной в Липецке к работам приступили в июне. В течение двух недель подрядная организация произвела демонтаж изношенного оборудования, полную замену трубопроводов и радиаторов в местах общего пользования. Также выполнена замена нижнего розлива системы отопления и смонтирован верхний в чердачном помещении.Впереди — капитальный ремонт магистралей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения. Коммуникации проходят в подполье первых этажей, поэтому для быстрого и качественного проведения работ необходим доступ к общедомовому имуществу в каждой квартире.