В России
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42 минуты назад
СФР с 1 июля начнет беззаявительно перечислять ряд пособий
Изменения коснутся выплат по временной нетрудоспособности, пособий по беременности и родам, ежемесячных выплат на ребенка до полутора лет, а также единовременного пособия при рождении. Фонд будет использовать информацию, которая уже содержится в индивидуальном лицевом счете застрахованного лица, без необходимости повторного запроса у работодателя.
Раньше СФР запрашивал документы у компаний после наступления страхового случая, например, при открытии больничного. С июля ведомство обратится к работодателю только в том случае, если каких-то данных в системе не окажется. Нововведение продолжает реформу соцобеспечения, стартовавшую в 2022 году, и упрощает взаимодействие граждан с фондом благодаря использованию уже имеющихся данных.
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