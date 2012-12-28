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Общество
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41 минуту назад
В Липецкой области небольшие дожди, грозы и до +24
Жара отступила от региона.
Среднесуточные температуры составят 17-18 градусов тепла, что на 1-2 градуса ниже нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 июня в Липецкой области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, днем местами грозы. Ветер западный, ночью 3-8 м/сек, днем 8-13 м/сек. Температура ночью будет от +10 до +15, днем – от +19 до +24.
В Липецке облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Температура ночью будет от +12 до +14 градусов, днем – от +21 до +23 градусов.
День 25 июня стал самым теплым в Липецке в 2021 году, тогда в городе было +34. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1941 году – 6 градусов тепла.
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