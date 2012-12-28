В России
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3 минуты назад
Грузовики скопились на границе Казахстана и России
"В настоящее время в пункте пропуска "Косак" (Павлодарская область) на казахстанско‑российской границе наблюдается скопление грузовых транспортных средств. Ситуация связана с сезонным увеличением транспортировки плодоовощной продукции", — говорится в заявлении.
В КНБ также указали, что в Павлодарской области действуют еще несколько пропускных пунктов, которые менее загружены. Также в ведомстве указали, что во избежание пробок для водителей открыта электронная регистрация на пропуск, которая позволяет заранее записаться для проезда через пункт, средняя пропускная способность которого 200-220 автомобилей в сутки.
В ведомстве попросили водителей заранее корректировать маршруты и выбирать альтернативные направления.
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