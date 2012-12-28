Липецкая вечЁрка: чиновники подписали контракты с Минобороны, стрельба на Тракторном и чёт-нечет отменяется
Происшествия
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сегодня, 15:12
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Грязинец пригласил случайную знакомую домой, а она его обокрала
Вывод такой: не пей и не ночуй с кем попало.
Прошлой зимой женщина она познакомилась в баре с двумя мужчинами. Один из них сразу пригласил ее к себе домой, где они продолжили выпивать. Проснувшись на следующий день, гостеприимный мужчина не обнаружил кожаную куртку и сотовый телефон «Самсунг», после чего обратился в полицию. Оказалось, случайная знакомая воспользовалась тем, что хозяин крепко спал в состоянии алкогольного опьянения.
Ущерб превысил 10 тысяч рублей. Действия женщины квалифицированы по части второй статьи 158 УК РФ «Кража». Женщина вину признала и даже вернула украденное. Но ей всё равно грозит судимость.
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