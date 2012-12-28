Грязинец пригласил случайную знакомую домой, а она его обокрала

Вывод такой: не пей и не ночуй с кем попало.

В Грязях направлено в суд уголовное дело 39-летней женщины, обвиняемой в краже.Прошлой зимой женщина она познакомилась в баре с двумя мужчинами. Один из них сразу пригласил ее к себе домой, где они продолжили выпивать. Проснувшись на следующий день, гостеприимный мужчина не обнаружил кожаную куртку и сотовый телефон «Самсунг», после чего обратился в полицию. Оказалось, случайная знакомая воспользовалась тем, что хозяин крепко спал в состоянии алкогольного опьянения.Ущерб превысил 10 тысяч рублей. Действия женщины квалифицированы по части второй статьи 158 УК РФ «Кража». Женщина вину признала и даже вернула украденное. Но ей всё равно грозит судимость.