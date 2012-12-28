Добринец угрожал сестре гранатой

Но граната оказалась страйкбольной и только похожей на боевую.

Прокуратура Добринского района направила в суд уголовное дело в отношении мужчины, который поссорился с сестрой и припугнул её гранатой. Но граната была страйкбольной и только внешне схожей с боевой. При этом обвиняемый высказывал в адрес ближайшей родственницы угрозу убийством.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, действия мужчины квалифицированы следствием по части первой статьи 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы».Добринцу грозит до двух лет лишения свободы.