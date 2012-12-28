Липецкая вечЁрка: чиновники подписали контракты с Минобороны, стрельба на Тракторном и чёт-нечет отменяется
Происшествия
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сегодня, 15:01
Добринец угрожал сестре гранатой
Но граната оказалась страйкбольной и только похожей на боевую.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, действия мужчины квалифицированы следствием по части первой статьи 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы».
Добринцу грозит до двух лет лишения свободы.
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