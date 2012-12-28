В Минздраве хотят изменить правила выдачи больничных
Тем, кто уже оформлял его более четырех раз за полгода, выдадут листок нетрудоспособности на три дня, в течение которых врачебная комиссия установит причины частой заболеваемости.
После открытия больничного врач организует врачебную комиссию для проведения дополнительных обследований пациента или направления его на стационарное лечение. По истечении срока трехдневный больничный может быть продлен по их решению либо закрыт.
Уточняется, что данное правило не распространяется на случаи формирования больничного при уходе за больным членом семьи, беременности, получении гражданами медицинской помощи при социально значимых заболеваниях и заболеваниях, требующих медицинской помощи методом заместительной почечной терапии, карантине, а также всех случаев оказания медицинской помощи в условиях стационара, — передает РИА Новости.
В феврале Минздрав РФ предлагал оформлять больничный на пять дней, если у человека за полгода было четыре и более листков нетрудоспособности. По результатам рассмотрения комиссией он также мог быть продлен или закрыт.
