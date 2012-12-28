ФАС предлагает сократить число посредников на рынке рыбы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила повысить прозрачность ценообразования на рыбную продукцию за счет сокращения числа посредников в цепочке поставок. К такому выводу ведомство пришло после анализа оптовых цен на минтай, треску, пикшу, горбушу и сельдь.