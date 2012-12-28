ФАС предлагает сократить число посредников на рынке рыбы
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила повысить прозрачность ценообразования на рыбную продукцию за счет сокращения числа посредников в цепочке поставок. К такому выводу ведомство пришло после анализа оптовых цен на минтай, треску, пикшу, горбушу и сельдь.
«Для сдерживания изменения цен необходима оптимизация цепочки поставок за счет сокращения числа посредников между этапами добычи, переработки и продажи», — говорится в публикации на сайте ведомства.
Отмечается, что в настоящее время ведомство анализирует данные, полученные после введения обязательной регистрации внебиржевых сделок. На основе результатов этого анализа будут приняты дополнительные меры, направленные на повышение прозрачности формирования цен, — пишут «Известия».
Также прорабатывались меры по снижению транспортной составляющей в стоимости рыбы, в частности, за счет увеличения объемов перевозок по льготным железнодорожным тарифам из регионов Дальнего Востока.
