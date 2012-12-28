В России
43
58 минут назад

В России хотят запретить имитирующие алкоголь напитки

В России готовят закон, согласно которому детское шампанское и безалкогольное пиво могут запретить к продаже несовершеннолетним. По данным статистики, сегодня каждый пятый подросток покупает себе "безобидный" напиток, сообщает РЕН ТВ.

На семейных праздничных застольях взрослые пьют напитки покрепче, а младшему поколению ставят детское шампанское. По составу это просто лимонад, но похожий на настоящее игристое.

"Только внешний вид роднит так называемое детское шампанское и обычное шампанское. Это газированный напиток в бутылке соответствующей формы, который имеет вкусо-ароматический профиль, напоминающий шампанское", – рассказала директор по качеству, техническому регулированию и стандартизации Людмила Хомич.

Такое сходство - маркетинговый ход. Безалкогольные версии спиртных напитков выпускаются в такой же упаковке, стоят в магазине рядом с водой или газировкой. Купить имитацию алкоголя могут и несовершеннолетние. Однако, повзрослев, они захотят купить знакомый напиток, но уже покрепче.

Разорвать эту цепочку может только запрет продажи несовершеннолетним любых напитков, имитирующих алкоголь. "Госдума заказывала специальное исследование ученым, которые подтвердили, что употребление таких напитков детьми в дальнейшем провоцирует их на более лояльное отношение к алкоголю во взрослой жизни", – сказал председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
