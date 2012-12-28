В мире
сегодня, 15:40
Молдавия официально выйдет из СНГ в апреле 2027 года
Уведомление в Минск уже отправили.
«После подписания решений о денонсации соглашений 8 апреля было направлено уведомление в секретариат в Минске, и мы получили подтверждение о его получении», — сказал он.
Окончательно Молдавия покинет организацию 8 апреля 2027 года, — отметил Попшой.
В то же время источник назвал это заявление оценками самого Кишинева, — передает РИА Новости.
«На самом деле он будет обсуждать все модальности с исполкомом (содружества). В том числе сумму накопившегося долга и в каких соглашениях остаться после выхода», — пояснил источник.
В течение четырех лет Молдавия игнорирует заседания СНГ и ЕАЭС, при котором имеет статус наблюдателя. А к концу 2025 года она разорвала 67 из 255 документов, подписанных в рамках содружества. Действующие власти решили переориентировать экспорт на западные рынки, поэтому, по словам президента Майи Санду, республика приводит свою правовую базу в соответствие с европейскими стандартами.
Оппозиция критикует такой государственный курс, указывая на риски для трудовых мигрантов и экономических связей. Страна и так переживает волну кризиса — в 2022 году инфляция достигла рекордных 30,2 процента. К концу 2023 года ее уровень удалось снизить до семи процентов, однако в прошлом году из-за подорожания энергоресурсов Молдавия вновь оказалась в критической ситуации.
В МИД России назвали выход республики из СНГ цинизмом, поскольку руководство приняло это решение без открытого диалога с обществом. Там отметили, что, вопреки воле простых молдаван, Кишинев окончательно дистанцируется от Москвы и процессов, происходящих на евразийском пространстве.
Комментарии