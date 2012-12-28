Российские туристы отменили 25% туров в Дагестан на майские праздники
«Упали продажи процентов на 70 на майские праздники», — сказал он.
По данным члена правления Российского союза туриндустрии (РСТ), гендиректора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, объем бронирований в Дагестан снизился на 40% неделя к неделе.
В туроператоре «Алеан» оценили сокращение темпов бронирования в пределах 20% неделя к неделе.
«Временное охлаждение спроса не должно оказать значительного влияния на летние продажи <...> Но каждый день продолжают поступать новые бронирования экскурсионных туров и пляжных отелей на лето», — сообщили «Известиям» в пресс-службе компании.
Аналитики компании полагают, что спрос по направлению в ближайшие недели будет восстанавливаться.
В пресс-службе туроператора «Мультитур» также сообщили, что сейчас темп бронирования по Дагестану немного замедлился, хотя аннуляций туров в компании не заметили.
«Туристы не спешат отказываться от забронированных туров на лето, так как времени достаточно для восстановления пострадавшей инфраструктуры», — полагают в «Мультитуре».
