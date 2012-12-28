Сегодня в Липецке: встреча с человеком-оркестром, ограничивать соцсети и мессенджеры начали уже и работодатели
В России
12
17 минут назад
В Краснодаре из-за атаки БПЛА повреждены квартиры многоэтажного дома
В Прикубанском округе Краснодара из-за падения беспилотника повреждены несколько квартир.
«В многоквартирном доме выбило стёкла в окнах квартир на соседних этажах, повреждения получил также один из балконов. Возгораний нет», — говорится в сообщении.
К месту происшествия прибыли оперативные и специальные службы.
Аэропорт Краснодара приостановил работу.
Ранее сообщалось, что в результате массированной атаки ВСУ на Таганрог погиб один человек, восемь пострадали, — передает RT.
