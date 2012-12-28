Мать погибшего участника СВО доказывает родство с сыном для получения пенсии по потере кормильца
Миллионы владельцев японских авто в РФ могут остаться без запчастей
Более 15 миллионов владельцев автомобилей японских марок в России могут остаться без двигателей и коробок передач из-за конфликта на Ближнем Востоке.
Две указанные категории б/у комплектующих традиционно поставлялись в Россию из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) транзитом через Иран и далее по Каспийскому морю до астраханского порта. После начатой США и Израилем антииранской операции и ответных ударов этот маршрут может оказаться под угрозой.
Накопленных российскими автосервисами запасов подержанных двигателей, коробок переключения передач и других наиболее востребованных запчастей для японских машин хватит лишь на месяц, считает замглавы Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин. А покупка новых аналогов обойдется россиянам слишком дорого.
«Стоимость б/у движков из Эмиратов варьировалась от 80 до 200 тысяч рублей. За новый просили до 600 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Дубай давно стал одним из крупнейших в мире хабов, где автомобили разбирают на запчасти для их последующей перепродажи. Именно оттуда российские автосервисы получают двигатели и КПП для ремонта японских машин с пробегом.
Автомобили японской фирмы Nissan в прошлом году заняли первое место по подорожанию запчастей на российском рынке. При этом около трети всех работающих в РФ автосервисов сталкиваются с поддельными комплектующими.
