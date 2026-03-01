В России
С марта за распространение ясенелистного клена россиянам грозит штраф до 700 тысяч рублей
С 1 марта вступают в силу штрафы за распространение американского (ясенистого) клёна — некогда экзотического, а сегодня инвазивного вида, угрожающего традиционным российским растениям.
Рослесхоз признал это растение таким же опасным, как борщевик Сосновского. Теперь дачники обязаны избавиться от вредителей на своих участках — иначе им грозит штраф, в худшем случае владельцы рискуют остаться без земли.
Согласно новым правилам, вступившим в силу 1 марта, владельцы земельных участков должны уничтожать опасные виды растений, в том числе ясенелистный клен. За неисполнение этого требования грозит штраф. Физлица должны будут заплатить от 20 до 50 тысяч рублей, юрлица — от 400 до 700 тысяч рублей. Крайней мерой воздействия может стать изъятие участка через суд, — говорится в публикации.
Ясенелистный клен появился в России в конце XVIII века и активно использовался для озеленения территории благодаря своему быстрому росту. Однако позже выяснилось, что это растение агрессивно вытесняет местные виды, подавляя их продуктивность и жизнеспособность. Особенно это касается дубрав и осинников. В конечном итоге это также сказывается и на фауне — птицы лишаются привычных мест обитания.
