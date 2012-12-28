Материалы по драке с подростками на входе в ТРЦ «Москва» переданы в следственный комитет
Проректора ЕГУ Евгению Герасимову обвиняют в присвоении 82 450 рублей: дело начал рассматривать суд
По данным следствия, преподавателям была повторно начислена премия, которую с них собрали и передали Герасимовой якобы для оплаты расходов в заграничной командировке.
«Как следует из обвинительного заключения, в 2024 году подсудимая, используя свое служебное положение и доверие подчиненных, распорядилась изготовить служебную записку на имя врио ректора о начислении разовой стимулирующей выплаты работникам ЕГУ им. И.А. Бунина за участие в обучении иностранных студентов в период летних каникул. При этом ей было известно, что распоряжение о премировании этих сотрудников уже подписано. После того, как преподавателям была повторно начислена премия, подсудимая, как считает следствие, дала указание собрать с них выплаченные суммы и передать ей, якобы, для оплаты расходов в заграничной командировке», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
Следствие полагает, что в результате со счета ЕГУ им. И.А. Бунина было похищено 102 420 рублей, из которых большую часть суммы — 82 450 рублей присвоила Герасимова.
Преступление выявлено Следкомом во взаимодействии с сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Липецкой области. На время следствия Герасимова была заключена под домашний арест.
Евгения Герасимова работает в ЕГУ им. И.А. Бунина с 1990 года, с 2013 по 2022 год была ректором университета. Имеет ученую степень профессора. Избиралась депутатом Липецкого областного совета.
