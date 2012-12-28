Проректора ЕГУ Евгению Герасимову обвиняют в присвоении 82 450 рублей: дело начал рассматривать суд

По данным следствия, преподавателям была повторно начислена премия, которую с них собрали и передали Герасимовой якобы для оплаты расходов в заграничной командировке.