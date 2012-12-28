Все новости
Происшествия
237
30 минут назад
2

Проректора ЕГУ Евгению Герасимову обвиняют в присвоении 82 450 рублей: дело начал рассматривать суд

По данным следствия, преподавателям была повторно начислена премия, которую с них собрали и передали Герасимовой якобы для оплаты расходов в заграничной командировке.

Елецкий городской суд начал рассматривать дело о мошенничестве с использованием служебного положения (по части третьей статьи 159 УК РФ) в отношении проректора по дополнительному образованию, внутреннему контролю и международной деятельности ЕГУ им. И.А. Бунина Евгении Герасимовой.

«Как следует из обвинительного заключения, в 2024 году подсудимая, используя свое служебное положение и доверие подчиненных, распорядилась изготовить служебную записку на имя врио ректора о начислении разовой стимулирующей выплаты работникам ЕГУ им. И.А. Бунина за участие в обучении иностранных студентов в период летних каникул. При этом ей было известно, что распоряжение о премировании этих сотрудников уже подписано. После того, как преподавателям была повторно начислена премия, подсудимая, как считает следствие, дала указание собрать с них выплаченные суммы и передать ей, якобы, для оплаты расходов в заграничной командировке», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

Следствие полагает, что в результате со счета ЕГУ им. И.А. Бунина было похищено 102 420 рублей, из которых большую часть суммы — 82 450 рублей присвоила Герасимова.

Преступление выявлено Следкомом во взаимодействии с сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Липецкой области. На время следствия Герасимова была заключена под домашний арест.

Евгения Герасимова работает в ЕГУ им. И.А. Бунина с 1990 года, с 2013 по 2022 год была ректором университета. Имеет ученую степень профессора. Избиралась депутатом Липецкого областного совета.
Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Сокол
9 минут назад
Зачем так унижать достойного и порядочного человека? Вклад Герасимовой в развитие высшего образования в Липецкой области трудно переоценить. Неужели нельзя было проявить снисхождение? Просто страшно становится за происходящее.
Ответить
А лександр
12 минут назад
А мы все" репу "чешим ну что ж ни как у нас не получается рывок сделать....Если люди такого уровня, да в таком заведении такими делами занимаются. Она наверное партию коммунистов представляла ...?
Ответить
