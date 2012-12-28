Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецкую область возвращаются морозы
Погода в Липецке
Виновника лобового ДТП с тяжелыми последствиями ждёт суд
Происшествия
Сегодня в Липецке: лютые морозы возвращаются, вечный спор жён и матерей
Общество
Липецкой каратистке присвоили высшее звание Заслуженного мастера спорта
Спорт
15 человек эвакуированы из дома на улице Виктора Музыки
Происшествия
В Липецке завыли сирены - угроза атаки БПЛА
Происшествия
Из Липецкого округа жалуются на заваленные снегом дороги
Общество
В тройном столкновении на грязинской трассе пострадали двое
Происшествия
Сергей Хрипунков: «Из игравших в Тамбове футболистов оставим троих»
Спорт
Подъезды в сталактитах 2
Общество
Читать все
Автобусные остановки в Липецке обещают очистить от снега завтра
Общество
Канализационная атака на Пришвина, 3а: подвал залит фекалиями, жильцы дома задыхаются
Общество
Более шести миллионов рублей за три дня отправили липчане мошенникам
Происшествия
Дороги в Копцевых Хуторах чистят три единицы техники
Общество
В Липецке догхантер отравил двух бездомных собак: возбуждено уголовное дело
Происшествия
В тройном столкновении на грязинской трассе пострадали двое
Происшествия
15 человек эвакуированы из дома на улице Виктора Музыки
Происшествия
Липецкая область оказалась в середине рейтинга регионов по банковским вкладам
Общество
Жители высотки на улице Ленина снова жалуются на подтопленный подвал
Общество
Антициклон вернул в Липецкую область морозную погоду
Погода в Липецке
Читать все
Происшествия
748
сегодня, 16:05
4

В Липецке догхантер отравил двух бездомных собак: возбуждено уголовное дело

В мае прошлого года жители Матырского искали отравителя собак на белой машине.

Прокуратура Левобережного района Липецка инициировала возбуждение уголовного дела по факту жесткого обращения с собаками, повлекшим их гибель (по пункту «д» части второй статьи 245 УК РФ).

«В мае 2025 года мужчина вблизи улицы Энергостроителей в Липецке в присутствии очевидцев скормил двум уличным собакам, находящимся на попечении местных жителей, еду со смертельно опасным веществом в составе, в результате чего животные умерли от отравления», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Об этой истории мы уже рассказывали: в мае 2025 года жители Матырского искали отравителя собак на белой машине.

«19 мая в 9 утра человек на автомобиле возле магазина «Спектр» отравил двух наших собак Тима и Белку. Собаки жили здесь очень давно. Их любили, о них заботились, лечили, кормили. Отравили общественно опасным способом на глазах людей и детей! Ровно через 10 минут после лакомства в муках умер Тимушка... Белку искали. Нашли через полчаса в подъезде дома напротив, где раньше она жила. Белочка туда успела добежать... Кругом были дети! Пожалуйста, сообщите, кто видел номер машины или знает этого человека. Заявление в полицию написали, запись с камер снимут, но хотелось бы быстрее. Пока трупы не утилизировали», — написали очевидцы в соцсетях.

Тогда полицию поступило около 20 однотипных обращений от жителей Матырского. Собаки были здоровы, ухожены и даже привиты: местные жители их кормили — поэтому и возник такой резонанс.

Тела собак волонтёры отвезли в Воронеж и частная ветеринарная экспертиза установила причину смерти животных — отравление. Но расследование происшествия полицией застопорилось: каким ядом и кто отравил собак участковые так и не выяснили, а номера белой машины, на которой передвигался отравитель, никто не запомнил. Его цели и мотивы также неизвестны. В конце концов прокуратура добилась возбуждения уголовного дела.
жестокое обращение с животными
0
3
7
3
0

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Антон
10 минут назад
бездомным собакам не место в городе. если хотите о них заботиться забирайте их к себе домой
Ответить
Инна
20 минут назад
На Дачном также всех бездомных собак потравили, собаки умирали в мучениях, в прошлом году одну убили из арбалета возле магазина и тоже ни виновника ни дела
Ответить
народный дружинник
51 минуту назад
таких "добрых" надо в дружины оформлять и по городу пускать за порядком смотреть.
Ответить
Швондер
57 минут назад
Отследить по камерам и направить группу полиции для задержания и возб. уголовного дела! Для чего у нас камеры? Таких садистов надо содержать в тюрьме.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить