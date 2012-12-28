Происшествия
сегодня, 16:05
В Липецке догхантер отравил двух бездомных собак: возбуждено уголовное дело
«В мае 2025 года мужчина вблизи улицы Энергостроителей в Липецке в присутствии очевидцев скормил двум уличным собакам, находящимся на попечении местных жителей, еду со смертельно опасным веществом в составе, в результате чего животные умерли от отравления», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Об этой истории мы уже рассказывали: в мае 2025 года жители Матырского искали отравителя собак на белой машине.
«19 мая в 9 утра человек на автомобиле возле магазина «Спектр» отравил двух наших собак Тима и Белку. Собаки жили здесь очень давно. Их любили, о них заботились, лечили, кормили. Отравили общественно опасным способом на глазах людей и детей! Ровно через 10 минут после лакомства в муках умер Тимушка... Белку искали. Нашли через полчаса в подъезде дома напротив, где раньше она жила. Белочка туда успела добежать... Кругом были дети! Пожалуйста, сообщите, кто видел номер машины или знает этого человека. Заявление в полицию написали, запись с камер снимут, но хотелось бы быстрее. Пока трупы не утилизировали», — написали очевидцы в соцсетях.
Тогда полицию поступило около 20 однотипных обращений от жителей Матырского. Собаки были здоровы, ухожены и даже привиты: местные жители их кормили — поэтому и возник такой резонанс.
Тела собак волонтёры отвезли в Воронеж и частная ветеринарная экспертиза установила причину смерти животных — отравление. Но расследование происшествия полицией застопорилось: каким ядом и кто отравил собак участковые так и не выяснили, а номера белой машины, на которой передвигался отравитель, никто не запомнил. Его цели и мотивы также неизвестны. В конце концов прокуратура добилась возбуждения уголовного дела.
