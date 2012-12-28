Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Спасатели предупредили о новых холодах
Общество
Еще в одном доме прорвало трубу отопления
Общество
На 13 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
На Советской автобус сбил 15-летнего подростка
Происшествия
Аномальные морозы продержатся еще один день
Погода в Липецке
Сегодня в Липецке: приезд святыни, безбожники всё чаще соглашаются на зарплаты «в конвертах»
Общество
Пьяный 38-летний липчанин сломал челюсть сидящему на лавочке подростку
Происшествия
На улице 8 Марта ехавшая устранять утечку машина провалилась в асфальт
Общество
БПЛА самолетного типа сбит ночью в Липецкой области
Происшествия
Застолье друзей переросло в поножовщину: дело направлено в суд
Происшествия
Читать все
Автобусы утром перекрыли проезд по улице Ильича в Тракторном
Общество
Вода из пожарного гидранта заливает дом на площади Мира
Общество
Липчанка убила сожителя ударом ножа в шею
Происшествия
У дома №3 по улице 8 Марта снова устраняют коммунальную течь
Общество
СК возбудил уголовное дело о вымогательстве дома у матери приемным сыном
Происшествия
Мошенники обманывают водителей через приложения с вирусами
Происшествия
Неудачно припарковался — липчанин жалуется на закрывающий «зебру» автобус
Общество
Автобусу на улице Ильича помещали объехать ДТП сугробы
Происшествия
В Данковском округе — красный уровень, по области — желтый
Происшествия
Участник СВО и его родственники обвиняют волонтёра в присвоении больше четырёх миллионов рублей
Общество
Читать все
Происшествия
253
32 минуты назад

Автобусу на улице Ильича помещали объехать ДТП сугробы

В департаменте транспорта прокомментировали утренний затор в микрорайоне Тракторостроителей.

Последствия снегопадов продолжают вредить липчанам. К такому выводу можно прийти по факту утреннего затора на улице Ильича в Липецке, вызванного выездом автобуса на полосу встречного движения.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка со ссылкой на городской Дептранс, водитель автобуса маршрута №19 объезжал ДТП и не смог завершить маневр на суженной из-за сугробов проезжей части и, как следствие, создал препятствие движению. 

«В соответствии с муниципальными контрактами денежные средства выплачиваются перевозчикам только за фактически выполненную транспортную работу по расписанию, подтвержденную навигационными данными. За ненадлежащее исполнение условий контрактов к перевозчикам применяются штрафы, предусмотренные контрактами. К перевозчику, обслуживающему маршрут № 19, они применялись ранее и будут применены за февраль 2026 года», — отметили в ведомстве.

Напомним, что непонятная дорожная ситуация из-за которой произошёл затор, произошла утром 6 февраля на улице Ильича в Липецке. По словам жителей района, водитель автобуса 19-го маршрута начал объезжать стоявшие перед ним автобусы по встречке и заблокировал движение.
пробка
автобус
0
1
1
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить