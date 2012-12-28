Сегодня в Липецке: приезд святыни, безбожники всё чаще соглашаются на зарплаты «в конвертах»
Происшествия
32 минуты назад
Автобусу на улице Ильича помещали объехать ДТП сугробы
В департаменте транспорта прокомментировали утренний затор в микрорайоне Тракторостроителей.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка со ссылкой на городской Дептранс, водитель автобуса маршрута №19 объезжал ДТП и не смог завершить маневр на суженной из-за сугробов проезжей части и, как следствие, создал препятствие движению.
«В соответствии с муниципальными контрактами денежные средства выплачиваются перевозчикам только за фактически выполненную транспортную работу по расписанию, подтвержденную навигационными данными. За ненадлежащее исполнение условий контрактов к перевозчикам применяются штрафы, предусмотренные контрактами. К перевозчику, обслуживающему маршрут № 19, они применялись ранее и будут применены за февраль 2026 года», — отметили в ведомстве.
Напомним, что непонятная дорожная ситуация из-за которой произошёл затор, произошла утром 6 февраля на улице Ильича в Липецке. По словам жителей района, водитель автобуса 19-го маршрута начал объезжать стоявшие перед ним автобусы по встречке и заблокировал движение.
