За сутки три человека перевели деньги на «безопасный счёт»
Причём двое больше 750 тысяч рублей каждый.
Ещё два человека пытались заработать на инвестициях: 31-летняя жительница Лебедяни вложила 410 000 рублей, а 60-летний липчанин — 114 000 рублей.
Также на имя одного липчанина неизвестный оформил кредит на 41 000 рублей и перевел деньги на другие счета.
А 85-летний усманец поверил, что его дочь совершила ДТП и отдал полмиллиона рублей, чтобы она смогла «избежать уголовной ответственности».
