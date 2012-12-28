За сутки три человека перевели деньги на «безопасный счёт»

Причём двое больше 750 тысяч рублей каждый.

4 февраля в полицию обратились семь человек, обманутых мошенниками. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, трое потерпевших перевели деньги на «безопасный счёт»: 21-летняя девушка лишилась так 751 000 рублей, 67-летняя женщина — 760 000 рублей и 43-летний мужчина — 270 000 рублей.Ещё два человека пытались заработать на инвестициях: 31-летняя жительница Лебедяни вложила 410 000 рублей, а 60-летний липчанин — 114 000 рублей.Также на имя одного липчанина неизвестный оформил кредит на 41 000 рублей и перевел деньги на другие счета.А 85-летний усманец поверил, что его дочь совершила ДТП и отдал полмиллиона рублей, чтобы она смогла «избежать уголовной ответственности».