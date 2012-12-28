Все новости
Происшествия
321
45 минут назад
4

За сутки три человека перевели деньги на «безопасный счёт»

Причём двое больше 750 тысяч рублей каждый.

4 февраля в полицию обратились семь человек, обманутых мошенниками. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, трое потерпевших перевели деньги на «безопасный счёт»: 21-летняя девушка лишилась так 751 000 рублей, 67-летняя женщина — 760 000 рублей и 43-летний мужчина — 270 000 рублей.

Ещё два человека пытались заработать на инвестициях: 31-летняя жительница Лебедяни вложила 410 000 рублей, а 60-летний липчанин — 114 000 рублей.

Также на имя одного липчанина неизвестный оформил кредит на 41 000 рублей и перевел деньги на другие счета.

А 85-летний усманец поверил, что его дочь совершила ДТП и отдал полмиллиона рублей, чтобы она смогла «избежать уголовной ответственности».
мошенничество
0
0
3
2
2

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Гога
3 минуты назад
А когда им деньги вернут по заявлению?
Ответить
Бабка Первая
22 минуты назад
Собственные средства отдали, а не взятые в кредит. Это терпимо.
Ответить
кит
35 минут назад
Как будто живут в информационном вакууме !Безопасный счет-- раньше это была банка под матрасом ,а сейчас у мошенников в кармане !
Ответить
85-летний усманец
41 минуту назад
взяткодатель получается.
Ответить
