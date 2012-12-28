Два человека погибли в результате атаки беспилотника по жилому дому в Старом Осколе

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о трагических последствиях атаки беспилотника по жилому сектору. Два человека погибли в результате удара украинского беспилотника по дому в Старом Осколе.