Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Подъездные погромы в Липецке продолжаются
Происшествия
В Липецкой области ночью мороз опустится до –29
Погода в Липецке
В снегу вязнут мусоровозы и машины скорой помощи
Общество
160 дворников и 120 единиц техники чистят от снега улицы Липецка
Общество
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Двое детей выпрыгнули из окна, трое ждали пожарных на подоконнике
Происшествия
Сегодня в Липецке: нелюбимая работа, конкуренция за должности и зарплаты обостряется до предела
Общество
39-летний липчанин заложил арендованную «Шкоду»: ее нашли разукомплектованной
Происшествия
На улице Ворошилова 48-летний мужчина упал со второго этажа
Общество
Вольное посещение школы из-за морозов ввели в Лебедянском округе и там возможен дистант
Общество
Читать все
В ледяном плену оказались несколько дворов на улицах Стаханова и Белана
Общество
Липчане добирались на работу как могли: на маршруты не вышли 46 автобусов
Общество
Сурок умер, а ёж спит
Общество
Двое детей выпрыгнули из окна, трое ждали пожарных на подоконнике
Происшествия
Пожилую жительницу Балашихи нашли в Липецке
Происшествия
В деревне Марчуки погиб тракторист — его одежда вспыхнула от газовой горелки
Происшествия
У 39-летней женщины удалили 10-килограммовую опухоль
Общество
10-летняя девочка перевела мошенникам с карты бабушки 32 000 рублей
Происшествия
График рейдов Госавтоинспекцией оказался фейком
Происшествия
Площадку бывшей сокольской автостанции завалило снегом, ее расчистят сегодня
Общество
Читать все
В России
90
сегодня, 10:51

Два человека погибли в результате атаки беспилотника по жилому дому в Старом Осколе

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о трагических последствиях атаки беспилотника по жилому сектору. Два человека погибли в результате удара украинского беспилотника по дому в Старом Осколе.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал в своем Телеграм-канале, что два человека погибли в результате удара украинского беспилотника по дому в Старом Осколе, после атаки в здании начался пожар, — написал глава региона в своем Телеграм-канале.

«В результате ночной атаки ВСУ на город Старый Оскол погибли мирные жители. От удара беспилотника по частному дому начался пожар, который привёл к частичному обрушению здания. Работающие на месте происшествия спасатели обнаружили тела двух человек», — написал Гладков.

Он выразил искренние соболезнования родным и близким погибших.

«Город Старый Оскол атакован 2 беспилотниками самолётного типа. Также над округом сбиты 10 БПЛА. В результате атаки беспилотника на частный дом погибли два человека. Домовладение уничтожено огнём. От детонации повреждены две машины. Кроме того, в городе повреждены 20 квартир в 3 многоквартирных домах и автомобиль. Подомовой обход продолжается», — говорится в сообщении.

В Минобороны России сообщили, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО был уничтожен и перехвачен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 22 БПЛА — над территорией Белгородской области, еще четыре беспилотника — над территорией Краснодарского края, два БПЛА — над территорией Ростовской области, и по одному — над территорией Астраханской, Брянской и Курской областей.
беспилотники
атака
Белгород
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить