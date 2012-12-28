Сегодня в Липецке: нелюбимая работа, конкуренция за должности и зарплаты обостряется до предела
В России
90
сегодня, 10:51
Два человека погибли в результате атаки беспилотника по жилому дому в Старом Осколе
Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о трагических последствиях атаки беспилотника по жилому сектору. Два человека погибли в результате удара украинского беспилотника по дому в Старом Осколе.
«В результате ночной атаки ВСУ на город Старый Оскол погибли мирные жители. От удара беспилотника по частному дому начался пожар, который привёл к частичному обрушению здания. Работающие на месте происшествия спасатели обнаружили тела двух человек», — написал Гладков.
Он выразил искренние соболезнования родным и близким погибших.
«Город Старый Оскол атакован 2 беспилотниками самолётного типа. Также над округом сбиты 10 БПЛА. В результате атаки беспилотника на частный дом погибли два человека. Домовладение уничтожено огнём. От детонации повреждены две машины. Кроме того, в городе повреждены 20 квартир в 3 многоквартирных домах и автомобиль. Подомовой обход продолжается», — говорится в сообщении.
В Минобороны России сообщили, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО был уничтожен и перехвачен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 22 БПЛА — над территорией Белгородской области, еще четыре беспилотника — над территорией Краснодарского края, два БПЛА — над территорией Ростовской области, и по одному — над территорией Астраханской, Брянской и Курской областей.
0
0
0
0
0
Комментарии