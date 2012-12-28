Все новости
Разрешение на строительство «Туриста-2» признано недействительным
Общество
32-летний мужчина подкараулил бывшего тестя у подъезда и избил
Происшествия
В Липецкую область возвращаются морозы
Общество
Липецкая вечЁрка: разгромленный подъезд, врач-мошенник и ДТП на скользкой дороге
Общество
83-летнюю женщину сбил задним ходом водитель «Фольксвагена»
Происшествия
Компания «Брусника» удивлена скоростью решения о «Туристе-2»
Общество
В большей части Липецка возможно снижение давления воды
Общество
В Липецкой области снова подорожал бензин
Общество
В селе Большая Кузьминка сгорел дом
Происшествия
17-летний подросток сломал челюсть 19-летнему парню
Происшествия
Липчане хранят на вкладах в банках 328 миллиардов рублей
Экономика
Сбившему двух женщин с детьми пьяному водителю грозит до семи лет колонии
Происшествия
Спасатели распространили экстренное предупреждение о сильном снеге и порывистом ветре
Погода в Липецке
В металлической бочке полицейские нашли винтовку Мосина
Происшествия
35-летняя женщина забрала чужие деньги из банкомата: дело ушло в суд
Происшествия
Дома на Липовской и Игнатьева остались без отопления и горячей воды
Общество
В липецкой десятиэтажке сожгли лифт: жильцам предложили скинуться на его восстановление
Происшествия
В «Металлург» перешли «звёздочки» из распавшегося старейшего клуба России
Спорт
Двоюродная сестра погибшего стропальщика отсудила миллион рублей компенсации
Происшествия
НЛМК приглашает школьников в «Корпорацию дети»
НЛМК Live
В России
10
11 минут назад

Производители смартфонов из Китая уведомили ритейл о повышении цен на смартфоны

Производители смартфонов из Китая разослали российским партнерам уведомления о повышении цен на свою продукцию в феврале, сообщили «Известиям» два источника, близких к одному из ритейлеров и одному из дистрибьюторов.

«Участники рынка уже получают обновленные прайс-листы, в которых указаны повышенные закупочные цены. Наиболее заметные изменения ожидаются в среднем и верхнем ценовых сегментах, а также на моделях с увеличенным объемом встроенной памяти и накопителей», — сказал один из собеседников редакции.

По его словам, смартфоны по новым ценам появятся на полках уже в марте–апреле 2026 года — в зависимости от бренда, линейки и объема встроенной памяти они будут дороже на 15–30%.

Партнеры действительно планируют повышение цен на 20–30%, у каждого вендора свои показатели, подтвердил источник, близкий к другой розничной сети. Основной причиной роста называют подорожание компонентов, отвечающих за память устройств. Наибольшее увеличение стоимости ожидается в низком ценовом сегменте, где доля памяти в себестоимости смартфона выше остальных компонентов, отметил собеседник.

«Процесс был запущен еще в декабре 2025 года, все новые партии устройств, поступающих на рынок РФ, приходят по увеличенным закупочным ценам. Это затронуло весь модельный ряд компании. Процент увеличения на данный момент мы не комментируем», — подтвердил «Известиям» представитель одного из китайских производителей смартфонов.

Рост цены в первую очередь связан с подорожанием оперативной (RAM) и физической (ROM) памяти, вызванным значительным повышением спроса со стороны стремительно развивающегося рынка ИИ-решений и сервисов, добавил собеседник «Известий».

По словам коммерческого директора «Холодильник.ру» Алексея Погудалова, планируемый период изменения цен — март–апрель 2026 года, а ожидаемый рост отпускной стоимости составит 10–20%. Основная причина — значительное, в два и более раза подорожание комплектующих для смартфонов, прежде всего оперативной и флеш-памяти, объяснил он. Цены на чипы памяти на мировом рынке с конца 2025 года выросли из-за того, что их ведущие производители — Samsung, SK Hynix, Micron — сосредоточены на исполнении заказов крупнейших разработчиков и владельцев ИИ-дата-центров, таких как OpenAI или Microsoft, добавил эксперт. Это сформировало дефицит для производителей электроники и розничного рынка комплектующих.

