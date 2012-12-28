Производители смартфонов из Китая уведомили ритейл о повышении цен на смартфоны

Производители смартфонов из Китая разослали российским партнерам уведомления о повышении цен на свою продукцию в феврале, сообщили «Известиям» два источника, близких к одному из ритейлеров и одному из дистрибьюторов.

«Участники рынка уже получают обновленные прайс-листы, в которых указаны повышенные закупочные цены. Наиболее заметные изменения ожидаются в среднем и верхнем ценовых сегментах, а также на моделях с увеличенным объемом встроенной памяти и накопителей», — сказал один из собеседников редакции.По его словам, смартфоны по новым ценам появятся на полках уже в марте–апреле 2026 года — в зависимости от бренда, линейки и объема встроенной памяти они будут дороже на 15–30%.Партнеры действительно планируют повышение цен на 20–30%, у каждого вендора свои показатели, подтвердил источник, близкий к другой розничной сети. Основной причиной роста называют подорожание компонентов, отвечающих за память устройств. Наибольшее увеличение стоимости ожидается в низком ценовом сегменте, где доля памяти в себестоимости смартфона выше остальных компонентов, отметил собеседник.«Процесс был запущен еще в декабре 2025 года, все новые партии устройств, поступающих на рынок РФ, приходят по увеличенным закупочным ценам. Это затронуло весь модельный ряд компании. Процент увеличения на данный момент мы не комментируем», — подтвердил «Известиям» представитель одного из китайских производителей смартфонов.Рост цены в первую очередь связан с подорожанием оперативной (RAM) и физической (ROM) памяти, вызванным значительным повышением спроса со стороны стремительно развивающегося рынка ИИ-решений и сервисов, добавил собеседник «Известий».По словам коммерческого директора «Холодильник.ру» Алексея Погудалова, планируемый период изменения цен — март–апрель 2026 года, а ожидаемый рост отпускной стоимости составит 10–20%. Основная причина — значительное, в два и более раза подорожание комплектующих для смартфонов, прежде всего оперативной и флеш-памяти, объяснил он. Цены на чипы памяти на мировом рынке с конца 2025 года выросли из-за того, что их ведущие производители — Samsung, SK Hynix, Micron — сосредоточены на исполнении заказов крупнейших разработчиков и владельцев ИИ-дата-центров, таких как OpenAI или Microsoft, добавил эксперт. Это сформировало дефицит для производителей электроники и розничного рынка комплектующих.