Происшествия
сегодня, 10:07
19-летняя ельчанка попалась на краже шоколадок, 28-летний липчанин — наушников
Теперь им грозит до двух лет лишения свободы.
«Девушка спрятала шоколадки под пуховик и, минуя кассовые зоны, покинула магазин. Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 158 УК РФ «Кража», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
А 28-летний липчанин украл две пары беспроводных наушников. Ущерб составил около 9 тысяч рублей. Отдел полиции №8 возбудил уголовное дело.
Девушке и мужчине грозит до двух лет лишения свободы. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде.
