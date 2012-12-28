19-летняя ельчанка попалась на краже шоколадок, 28-летний липчанин — наушников

Теперь им грозит до двух лет лишения свободы.

Кража шоколада из магазина в Ельце попала на запись камеры наблюдения. 19-летнюю подозреваемую задержали — свою причастность она отрицать не стала.«Девушка спрятала шоколадки под пуховик и, минуя кассовые зоны, покинула магазин. Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 158 УК РФ «Кража», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.А 28-летний липчанин украл две пары беспроводных наушников. Ущерб составил около 9 тысяч рублей. Отдел полиции №8 возбудил уголовное дело.Девушке и мужчине грозит до двух лет лишения свободы. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде.