Цена аренды офисной недвижимости выросла более чем на треть
В 2025 году ставки аренды в офисах всех классов выросли на 40%, сообщили «Известиям» в консалтинговой компании CORE.XP.
Еще более резкий скачок наблюдается на рынке первичных офисов «в бетоне» внутри МКАД: здесь рост для класса Prime составил 72%, а средняя ставка поднялась до 62 тыс. руб./кв. м в год.
Ключевым трендом рынка в прошлом году стало изменение структуры сделок, отметила старший директор, руководитель департамента офисной недвижимости CORE.XP Ирина Хорошилова.
«На фоне дефицита качественного предложения для аренды и высоких ставок наблюдается заметный рост интереса к покупке офисов в собственность. По итогам 2025 года доля сделок купли-продажи в общем объеме операций с офисами значительно увеличилась и почти сравнялась с арендой (47% — сделки купли-продажи, 53% — сделки аренды)», — указала она.
Это сигнализирует об изменении стратегии компаний, которые начинают рассматривать приобретение недвижимости как способ зафиксировать операционные расходы и получить актив в условиях неопределенности на рынке.
