ФК «Металлург» освободили от 20,4 млн рублей арендной платы в 2026 году

Сегодня на первой в этом году сессии Липецкого горсовета депутаты рассмотрели всего четыре вопроса. Очевидно, самым важным из них был вопрос предоставления муниципальной преференции ФК «Металлург».Председатель департамента физической культуры и спорта мэрии Елена Стародубцева предложила полностью освободить футбольный клуб от 20,4 млн рублей арендной платы за пользование муниципальным имуществом. В свою очередь, председатель Счетной палаты Липецка Марина Зиборова сказала, что это возможно при условии погашения футбольным клубом иных задолженностей перед городским бюджетом. Депутаты поддержали предложение мэрии.Также на сессии было объявлено о сформированном к исполнению пакете наказов избирателей на этот год. В нем — 450 проектов точечного благоустройства. Исполнение программы будет зависеть от финансирования, но понимания того, выделят ли на нее бюджетные средства, по словам первого заместителя председателя горсовета Бориса Понаморева, пока нет.Напомним, что прошлом году каждый из 36-ти избирательных округов Липецка получил от правительства области на выполнение наказов избирателей рекордные 10 млн рублей.