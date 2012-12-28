Работавшая в сетевом магазине на нескольких должностях липчанка добилась выплаты компенсации
Генпрокуратура выявила массовые в нарушения десятках заповедников
«Мерами прокурорского реагирования только в Нижегородской и Ульяновской областях в 2024-2025 годах из границ 47 региональных природных территорий исключены охотничьи угодья <…> Бездействие <…> по пресечению организации охоты в природно-заповедном фонде влечет причинение вреда уникальным объектам животного и растительного мира», — говорится в документе.
Такие нарушения выявлены также в Дагестане, Забайкальском, Ставропольском, Хабаровском краях, Вологодской, Калужской, Ленинградской, Тверской областях и других регионах.
Также в российской заповедной системе были выявлены недоработки в обеспечении восстановления популяций редких видов. Например, не реализована программа восстановления переднеазиатского леопарда, предполагающая появление 50 особей: пока всего выпущено в природу 15 особей, пять из них погибло. Были сорваны выпуски пяти леопардов. Специальный центр интродукции не привлекается к адаптации животных в природе, игнорируются нормы безопасности при выпуске переднеазиатского леопарда, указано в представлении Генпрокуратуры.
В 2023 и 2024 годах был сорван выпуск стерха из-за отсутствия в Окском заповеднике подходящих особей. Под угрозой провала оказались и мероприятия стратегии сохранения зубров, питомник для них находится в полуразрушенном состоянии, говорится в документе.
