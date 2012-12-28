Все новости
Общество
106
сегодня, 16:55

В районах Сокола и 10-й Шахты отключат холодную воду

22 января «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях, без холодной воды останутся жители 10-й Шахты и Сокола, сообщили в компании. 

С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах № 5 по улице Одоевского, №№ 88, 90, 94, 94а, 96а, 96б по улице Космонавтов, №№ 333/15, 333/16, 333/17, 333/19, 333/14, 333/11, 333/8, 333/5, 333/6, 333/4, 333/7, 333г, 333/9, 333/3, 333/2, 333/1, 333, 333б, 331, 325, 327, 329, 329/1, 317а, 321,319, 307а, 307б, 307в, 295а, 285 стр. 1, 293а, 295в, 295е, 295б, 295г, 299а, 296, 299б, 299б/2, 299/1, 299г по улице Баумана, на улицах Муравьева, Задорожной, Одоевского, Рыбалко, Харьковской, Винницкой, Подсобное хозяйство, в частном секторе улиц Цементников, Баженова, Курчатова, Сокольской, Кулибина, Булавина, Калинина, Радиаторной, переулков Помяловского, Лунного, Курчатова, Полтавского. 

Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

22 января плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики. 

С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 3, 5 по улице 6-й Гвардейской дивизии, № 4 по улице Жуковского, №№ 11, 12, 13, 14 по улице Коммунистической, №№ 5, 6, 7 по улице Краснозаводской, №№ 2-29 по улице Орловской, в гаражном кооперативе «Центральный». 

С 14:00 до 17:00 обесточат дома № 37а по улице Грушевой, №№ 1, 9, 16, 22 по улице Ореховой, улицы Малиновую, Моршанскую, Папанина, Физкультурную, переулок Жасминовый, поселок Матырский. 
