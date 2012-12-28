Общество
В районах Сокола и 10-й Шахты отключат холодную воду
22 января «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях, без холодной воды останутся жители 10-й Шахты и Сокола, сообщили в компании.
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
22 января плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 3, 5 по улице 6-й Гвардейской дивизии, № 4 по улице Жуковского, №№ 11, 12, 13, 14 по улице Коммунистической, №№ 5, 6, 7 по улице Краснозаводской, №№ 2-29 по улице Орловской, в гаражном кооперативе «Центральный».
С 14:00 до 17:00 обесточат дома № 37а по улице Грушевой, №№ 1, 9, 16, 22 по улице Ореховой, улицы Малиновую, Моршанскую, Папанина, Физкультурную, переулок Жасминовый, поселок Матырский.
